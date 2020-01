La carretera de Santpedor estarà tallada al trànsit un mínim de 10 dies

Durant un mínim de 10 dies la carretera de Santpedor de Manresa estarà tallada al trànsit. L'afectació és entre el carrer Menorca i el Balmes, per esbrinar l'origen dos enfonsaments que han aparegut a la calçada (vegeu Regió7 de divendres, 17 de gener) i i reparar-los. El tall es podria allargar en funció de l'abast de les obres que s'hagin d'acabar fent.

Ahir cap a 3/4 de 12 del migdia es va tallar la circulació. Operaris de l'Ajuntament de Manresa van començar a instal·lar la senyalització. Primer a la plaça de la Creu per impedir el pas de vehicles en direcció a la Bonavista. Després de posar senyals a totes les cruïlles es va tallar la circulació en sentit pujada.

El tall s'havia de fer a primera hora, però malgrat els senyals de prohibit aparcar, hi havia cotxes estacionats a carrers afectats de retruc per les obres com el Doctor Trueta i el Menorca, per on hi passarà el bus urbà, en sentit pujada, mentre durin les obres. Fins que no els van retirar per permetre el pas i el gir dels autobusos, no es van iniciar les tasques per senyalitzar els nous recorreguts. En el primer moment no es van registrar ni embussos ni problemes.

El tram de la carretera de Santpedor que va del carrer Menorca al Balmes quedarà totalment tallat. És on Aigües de Manresa ha d'obrir el carrer. Els vehicles que circulin en sentit pujada cap a la plaça de la Creu es desviaran pel carrer Menorca i el doctor Trueta. En direcció a la Bonavista el pas queda barrat a l'alçada de la plaça de la Creu. Els vehicles es desvien per les Bases i el Creu Guixera. S'eliminen les parades de Valentí Almirall i plaça Mallorca del bus urbà.