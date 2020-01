Genís Roca, Andreu Van den Eynde i Rosa Maria Calaf al cicle "Pessics de Vida"

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino reprenen les entrevistes dels "Pessics de Vida" el 29 de gener amb l'expert en Internet Genís Roca.

Un expert en Internet, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i una de les corresponsals més conegudes de la televisió, són els convidats del primer trimestre de l'any del cicle d'entrevistes "Pessics de Vida", que organitza conjuntament la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino. Les converses sempre se celebren a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Casino i l'entrada és lliure. Els convidats són entrevistats per professionals de la comunicació del nostre territori.

El nou cicle arrenca el 29 de gener amb l'expert en Internet, Genís Roca, que conversarà amb el periodista Jesús Sagués, responsable de comunicació i protocol de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central. El gironí Genís Roca ha treballat en projectes per Internet en els darrers 25 anys, i el 2013 i 2014 fou escollit un dels 25 espanyols més influents a Internet pel diari El Mundo. És arqueòleg i llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona.



La segona entrevista tindrà lloc el 26 de febrer amb l'advocat Andreu Van den Eynde, que conversarà amb la periodista Núria Bacardit, delegada de TV3 a la Catalunya Central. Andreu Van den Eynde és especialista en dret penal i és conegut per ser l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici al procés independentista català.

El cicle clourà el 25 de març amb la periodista Rosa Maria Calaf, que conversarà amb Joan Maria Morros, Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, cap d'informatius de RAC1 i RAC 105 del Grup Godó. Rosa Maria Calaf és una veterana periodista catalana molt coneguda pel seu treball durant molts anys com a corresponsal de RTVE als Estats Units, Moscou, Buenos Aires o Àsia-Pacífic. Després de l'entrevista, es lliuraran els premis anuals del Col·legi de Periodistes.



Els convidats

Genís Roca: De formació arqueòleg, presideixo una consultoria especialitzada en acompanyar grans empreses de diferents països a estendre els canvis provocats per la digitalització i la tecnologia. Sóc membre del consells assessors i juntes tant de l'administració pública com del tercer sector i el món privat, mantinc seccions estables a mitjans de comunicació i tinc activitat docent universitària. El que més m'interessa és tot allò de social i cultural del moment de canvi tecnològic que vivim, i que està per veure on ens portarà.

Entrevistat per Jesús Sagués, periodista

Andreu Van den Eynde: Soc advocat penalista. La meva mare diu que ja ho volia ser amb 10 anys i ara que tinc 44 m'agradaria ser moltes altres coses. A la Viquipèdia hi diu que soc també guitarrista de thrash metal però és una exageració. He viatjat molt però ara no ho puc fer tant. Per atzar la història m'ha portat a defensar els presos polítics catalans. Faré el que pugui perquè siguin lliures.

Entrevistat per Núria Bacardit, periodista

Rosa Maria Calaf: Vaig néixer a Barcelona en una família lectora i viatgera. Vaig estudiar Dret perquè volia fer carrera diplomàtica però la meva curiositat em va portar a l'Escola Oficial de Periodisme, a la Universitat Lliure de Brusel·les i a la Universitat de Califòrnia. El 1970 vaig entrar a TVE i vaig treballar-hi 25 anys de corresponsal a l'estranger: Nova York, Moscou, Buenos Aires, Roma, Viena , Hong Kong i Pequín. El viatge com a font de coneixement és central per a mi. He visitat 183 països.

Entrevistat per Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya