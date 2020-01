El jutjat dicta per primer cop un desnonament amb data oberta, a Manresa

Per primera vegada un jutjat de Manresa ha decretat un desnonament amb data oberta. Això vol dir que en un període de cinc dies, en aquest cas entre el 27 i el 31 de gener, la policia pot actuar en qualsevol moment per desallotjar la família afectada del pis on via al carrer Barcelona.

La PAHC ha organitzat aquest dimarts al migdia una concentració davant els jutjats de Manresa per donar suport a la família d'Abderramen Latrach, amb tres filles menors d'edat i la dona embarassada de quatre mesos, i per denunciar també el fet que s'hagi dictat un desnonament amb termini obert.

Latrach ha «suplicat» a la jutgessa que «torni a estudiar el meu cas», i que ho faci en base a l'últim decret d'habitatge del 23 de desembre que li garantiria poder continuar al seu pis de lloguer, segons opina. Serà el quart intent de desnonament que pateixen.

Segons ha explicat Latrach, des del 2013 que ha viscut tranquil·lament en un pis del carrer Barcelona de Manresa propietat de la immobiliària Burés 2011 de Barcelona, que té la major part dels habitatges de tot el bloc. En finalitzar el contracte va començar a rebre burofax per fer-lo fora. Els propietaris li haurien reconegut, segons ha assegurat, que vol fer pisos turístics i també llogar habitacions per alumnes universitaris de fora, sobretot francesos, que estudien a Manresa. «Està aprofitant la finalització de contractes per fer fora la gent» amb un «abusiu augment dels preus del lloguer».

«Ja hem parat tres desnonaments i ara arriba el quart, però amb data oberta», ha destacat. «Pot venir la policia en qualsevol moment». Segons Latrach i la PAHC, aquest termini obert «no es justifica de cap de les maneres», ja que entre altres coses no s'explicita la causa urgent que justificaria l'excepcionalitat de la mesura. Només s'explicaria per dificultar mobilitzacions per impedir el desnonament. Això «afecta els sentiments i altera els nervis de les famílies».

El passat setembre la família de Latrach va viure el darrer intent de desnonament. El jutjat havia dictat un desallotjament «amb caràcter absolutament improrrogable», una situació també extraordinària segons va assegurar aleshores la PAHC. Un informe de l'Ajuntament de Manresa, que li buscava habitatge alternatiu, va aturar el desnonament.

El maig de l'any passat la PAHC també es va mobilitzar per aquest mateix cas. Va ser la primera actuació contra un augment «abusiu» del lloguer.