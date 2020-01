Moció de Fem Manresa per demanar que es dignifiquin i adeqüin els refugis antiaeris

Fem Manresa presentarà al Ple d'aquest dijous una proposta per a realitzar un primer pas cap a la dignificació i adequació dels refugis antiaeris de la ciutat. Aquesta moció es presenta en dates molt properes al 81è aniversari dels dos bombardejos que va patir la ciutat (21 de desembre de 1938 i 19 de gener de 1939), produïts a les acaballes de la guerra i que tenien per objectiu sembrar el terror entre la població civil republicana i que van provocar 35 morts identificats: 2 soldats i 33 víctimes civils.

La formació rupturista apunta que el consistori té l'obligació de conèixer el passat més recent i potenciar la memòria democràtica. Un passat que, segons apunta, està estretament vinculat a la Guerra Civil i el franquisme, i a l'obsessió d'aquest darrer per esborrar-lo com a poble, atacar els drets de les classes populars i imposar un model de relacions socials profundament retrògrad i masclista.

A més a més, apunten que Manresa disposa de diversos refugis antiaeris de la Guerra Civil entre el seu patrimoni arquitectònic amb una elevada càrrega simbòlica, on es van esdevenir fets i experiències vitals de la història de la ciutat i que, excepte ocasions molt puntuals, no estan oberts a la ciutadania.

En la moció que presentarà la candidatura de les esquerres transformadores es demana identificar i assenyalar degudament la totalitat dels refugis antiaeris que té la ciutat de Manresa, difonent-los entre la població i, especialment, als centres educatius, i també la realització d'un estudi tècnic sobre les actuacions necessàries per a una adequació bàsica del refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença, per tal que aquest sigui segur i practicable i estigui disponible per convertir-lo en un espai de memòria col·lectiva.

Des de Fem Manresa es valora aquesta moció com un primer pas de molts per a la recuperació de la memòria històrica de la ciutat i de les seves classes populars, a nivell de memòria de la lluita obrera, l'experiència republicana a la ciutat, la guerra civil i l'antifranquisme.