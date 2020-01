La taula de treball pro Centre Històric proposa habilitar un pàrquing a l'Anònima

Habilitar un aparcament de llarga durada amb barrera i de preu assequible als solars de l'Anònima mentre no hi edifiquin. És una de les propostes nascudes el 2019 d'un dels grups de voluntaris de la taula de treball L'Antic, creada la primavera del 2016 per dinamitzar l'activitat social al sector més emblemàtic de Manresa.

Ahir a la tarda, voluntaris de L'Antic i el seu coordinador, van fer balanç de la feina feta el 2019 i van avançar la prevista el 2020. Les persones que estiguin interessades a participar-hi poden assistir, demà, a la trobada que tindrà lloc al bar dels Carlins a 1/4 de 9 del vespre, on es presentaran els projectes d'aquest any i es constituiran els equips per impulsar-los.

Del 2019, una de les propostes més potents de les sorgides en els diferents equips de voluntaris és l'esmentada de convertir els solars de l'Anònima en un aparcament mentre no s'urbanitzin. Vicky Garcia, membre de l'equip impulsor, explicava ahir que la idea seria, per exemple, poder-hi deixar el cotxe tot el dia a canvi de 5 euros. També, que mantenen converses amb l'empresa municipal Fòrum per valorar si és viable. Va lamentar que, com molts temes que necessiten la intervenció de l'administració, «és molt lent».

Altres projectes que han avançat més són els que van presentar Marc Vilaplana (Barri Bonic), que ha consistit a fer cartells per cor-responsabilitzar la ciutadania en temes com els excrements dels gossos i les cigarretes llançades a terra; i Oriol Barri (Mercat i Joves), per implicar el jovent en la dinamització del Puigmercadal.

També hi va haver temps per presentar els projectes en els quals es vol treballar el 2020. És el cas de Flors al blocs, que vol potenciar el concurs de flors als balcons nascut del Comissionat del Centre Històric de manera que els blocs de veïns hi participin conjuntament; Jocs infantils, per pintar-ne al terra de la plaça del Mercat, i Solars buits, per crear-hi espais de joc, horts urbans.

A la trobada, on també van participar Anna Casasampera i Jordi Jet Serra, coordinador de L'Antic, el darrer va parlar de la propera posada en marxa de la plataforma d'acció comunitària La Canal a través del projecte europeu URBACT, en el qual participa Manresa formant part de la xarxa de ciutats Re-Grow City.



Local a la Baixada dels Drets

La Canal ocuparà uns baixos a la Baixada dels Drets cedits per un particular durant nou mesos, al qual se li pagarà un lloguer simbòlic. Serra va comentar que la previsió és que «poguem entrar-hi en un mes». La idea és que aquest espai físic serveixi per canalitzar l'energia de persones a títol individual que vulguin portar a terme accions per millorar la cohesió social i el nivell de vida al barri. Des d'ajudar una persona anciana que no té ascensor a pujar la compra al seu pis a organitzar una trobada culinària. URBACT aporta una ajuda econòmica per tal que Manresa pugui assistir a les trobades que organitza -la darrera de les quals a Hongria la setmana passada- i per pagar el dinamitzador del projecte a Manresa, que és el mateix Serra de L'Antic.