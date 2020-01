La UCI d'Althaia introdueix canvis que milloren l'estada del pacient en aquesta unitat

Facilitar la comunicació del pacient crític amb els seus familiars i els professionals mitjançant les noves tecnologies i afavorir el descans nocturn minimitzant les interrupcions innecessàries en el torn de nit i reduint el soroll ambiental. Són algunes de les accions que s'han aplicat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de la Fundació Althaia a iniciativa del Grup d'Humanització de la UCI, format per professionals d'Infermeria de la institució amb la complicitat de l'equip mèdic. L'objectiu d'aquest grup de treball és millorar encara més l'assistència sanitària des d'un punt de vista humà amb la implicació de pacients, familiars i professionals.

El Grup d'Humanització de la UCI d'Althaia va néixer l'any 2016 seguint com a model el projecte "Humanizando los Cuidados Intensivos" impulsat pel Dr. Gabi Heras, de l'Hospital Universitario de Torrejón (Madrid). El grup no va partir de zero perquè la Fundació ja havia aplicat mesures per incrementar la qualitat del servei de medicina intensiva des d'una perspectiva humana. És el cas de disposar d'una UCI oberta, és a dir, amb la possibilitat que un acompanyant habitual pugui ser amb el pacient durant les 24 hores del dia, fet que facilita la participació de la família en el procés, o d'habitacions amb llum natural, que fa que els pacients puguin saber si és de dia o de nit.

Aquest grup de treball multidisciplinari es va proposar fer un salt qualitatiu endavant i materialitzar noves accions per contribuir a reduir els nivells d'estrès que suposa per a pacients i familiars l'ingrés en una unitat com la UCI, així com millorar el seu confort.

Un dels primers aspectes objecte de treball ha estat el foment del son nocturn dels pacients, que és clau per al procés de recuperació, i minimitzar les interrupcions innecessàries durant el torn de nit. Per aconseguir-ho, s'han aplicat diferents mesures d'aïllament acústic, com lliurar taps per a les oïdes als pacients, tancar les llums de les habitacions a partir de les 12 de la nit, silenciar i reduir la lluminositat dels monitors i disminuir el soroll ambiental, entre d'altres. També es programen proves i analítiques fora de l'horari de descans sempre que sigui possible.

Aquest projecte per millorar el descans nocturn dels pacients de la UCI d'Althaia ha estat premiat en el I Congrés Internacional d'Humanització de l'Assistència Sanitària celebrat a València.

Una altra de les prioritats ha estat la comunicació. Sovint a la UCI hi ingressen pacients que per la seva patologia tenen problemes de fonació i veuen molt minvada la capacitat per comunicar-se amb els seus familiars o professionals. Un fet que els ocasiona estrès, ansietat i deliri. Fins ara, per comunicar-se, aquests pacients utilitzaven les lletres de l'abecedari o pictogrames en format paper. Arran del treball del Grup d'Humanització de la UCI en col·laboració amb la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació -servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona-, es disposa de tres aplicacions, molt senzilles d'utilitzar i útils per facilitar la comunicació, i que tenen com a base pictogrames i un teclat digital. A través d'una tauleta, els pacients poden expressar com estan, fer preguntes i, en definitiva, comunicar-se.

En paral·lel, es porten a terme altres accions, com apropar la música a pacients i familiars a través del projecte "Música en vena" en col·laboració amb el Conservatori Municipal de Música de Manresa i també gràcies a la participació de músics a títol individual, com el violoncel·lista Peter Thiemann.

La persona, al centre de l'atenció

La Fundació Althaia està treballant per avançar cap a un model d'atenció centrada en la persona, que té en compte les seves preferències, valors i opcions de vida i la fa partícip de les decisions que es prenen respecte a la seva salut. Així ho estableix el Pla Estratègic de la institució, que seguint els paradigmes actuals d'atenció aposta per la reformulació del paper del pacient i les famílies i la revisió del model assistencial per tal que la persona sigui l'eix central. Aquest nou model també té en compte els espais assistencials. Les instal·lacions que s'estan renovant segueixen uns criteris d'humanització per oferir als usuaris un entorn de més confort i calidesa i, d'aquesta manera, afavorir una millor resposta emocional de les persones, pacients i famílies que han d'afrontar un problema de salut.