Darrer adeu a Ramon Cuitó, que va ser regidor, jutge i home de consens

Dilluns va morir a Berga el manresà Ramon Cuitó Miserachs, de 96 anys, que va ser jutge, regidor, delegat sindical, empresari tèxtil i president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages durant 25 anys.

Nascut en una família d'industrials tèxtils a Manresa el 25 d'octubre del 1923, es va llicenciar en Dret i Econòmiques. Entre el 1957 i 1964 va ser tinent d'alcalde d'Hisenda i Pressupostos. Aquest dar-rer any va formar part de la terna per nomenar el nou alcalde, càr-rec que finalment va recaure en Ramon Soldevila.

El 1975 va tornar a ser proposat per al càrrec, però va rebutjar l'oferiment i el càrrec va ser aquesta vegada per a Ramon Roqueta. El 1974 havia assumit la presidència de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa, que va deixar el 1999. El 1978 va ser el primer president de la Federació Empresarial de Manresa i Comarca. L'any 1979 va ser escollit regidor per una agrupació independent en les primeres eleccions municipals després de la dictadura, però aviat va deixar el càrrec. A més va ser jutge a Manresa, Vic, Berga, Solsona, la Seu d'Urgell i Igualada. El seu funeral va tenir lloc ahir a l'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga.