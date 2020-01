La Policia Local de Manresa estrena la nova sala de comandament

La Policia Local de Manresa ha inaugurat avui la nova Sala de Comandament del cos, a l'edifici de La Florinda. L'acte de presentació ha comptat amb la presència de l'alcalde Valentí Junyent, del tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil Joan Calmet, del cap de la Policia Local de Manresa Jordi Mora, del sotscap del cos Miquel Martínez Pavón i dels comandaments responsables de la nova sala.

L'actuació suposa una millora important que permetrà als operadors de sala treballar "amb més comoditat i eficiència". La nova sala de comandament té una superfície total de 57,96 m2, dels quals 37.98 m2 corresponen a la sala de control i 19.98 m2 a la sala d'emissores. El pressupost de l'obra ha estat de 209.954 euros.

Entre les novetats importants de la nova sala de destaca la instal·lació del sistema Dahua Technology de videowall (pantalles murals de vídeo). Aquest sistema per a sales de control està format per un mural de pantalles amb un controlador que permet la configuració i la visualització de les pantalles, un gravador d'imatges i un servidor que permet gestionar i integrar diferents sistemes de seguretat en el mateix sistema, com per exemple, els videoporters, les càmeres de seguretat instal·lades en els diferents edificis municipals, etc.

El nou sistema també permetrà realitzar "moltes altres funcions" que en aquests moments no estan en funcionament, com ara la gestió i control del trànsit, i funcions de seguretat a partir del reconeixement de matrícules i fins i tot reconeixements facials amb càmeres d'alta definició.

També s'han instal·lat càmeres d'identificació de matrícules per automatitzar el control de la barrera de l'accés a l'edifici de Policia Local. L'obra de remodelació que s'ha fet inclou la renovació de tot l'espai de la sala de control i de les seves instal·lacions. S'han renovat i afegit càmeres de videovigilància de l'edifici. S'ha renovat tot l'equipament informàtic i el mobiliari.

La complexitat de l'obra realitzada ha recaigut en el fet que s'ha hagut de garantir el funcionament de la Sala de Control i tots els sistemes de comunicació en tot moment. Per la qual cosa s'ha hagut d'habilitar un espai de treball provisional pel temps que han durat les obres i s'han hagut de duplicar els sistemes de comunicació durant els trasllats. Finalment també s'han instal·lat sistemes de control restringit a l'espai de Policia Local.

En l'acte de presentació, el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, ha explicat que la nova sala permetrà els agents "treballar amb més comoditat i eficiència, en la línia del que necessita una ciutat com la nostra, de més de 75.00 habitants". Alhora, ha afirmat, "com que els nous sistemes són d'última generació, permetran en el futur anar incorporant noves prestacions, com el control a través de càmeres del trànsit o la semaforització, o la possible incorporació de càmeres en alguns punts de la via pública".

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat que aquesta millora de les instal·lacions, juntament amb l'increment previst de la plantilla de policies locals, prevista per als propers mesos (els nous agents estan realitzant el seu període de formació), permetran oferir millor servei a uns professionals que "tenen una feina que és fàcil, que sovint no es valora prou, i que té pla particularitat que es presta els 365 de l'any, 24 hores al dia". Per aquest motiu, l'alcalde s'ha felicitat que a partir d'ara la feina es podrà dur a terme amb condicions més adequades i amb la plantilla "més ben dimensionada".

El cap de la Policia Local, Jordi Mora, hi ha afegit que la sala és el punt on es fa en control de càmeres, es reben tot tipus d'incidències, trucades i es realitza la coordinació amb altres cossos, de manera que posar-la al dia permetrà treballar en més bones condicions. En l'acte s'ha fet un agraïment a l'anterior regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Maria Sala, present a l'acte i que va impulsar l'adequació de les noves instal·lacions.