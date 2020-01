La Generalitat tria els autors del projecte de la seva futura seu als antics jutjats

Una Unió Temporal d'Empreses formada per dos estudis d'arquitectura de Barcelona (RFArq Arquitectes i CDB Arquitectura) signarà el projecte i la direcció d'obra de la futura delegació de la Generalitat a Manresa, que ocuparà els antics jutjats, a la Baixada de la Seu i, al carrer de Galceran Andreu, l'antiga seu de Creu Roja, un solar i dues finques més. En total, més de 2.000 m2.

L'empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat va puntuar, ahir, les cinc empreses finalistes de les 48 que es van presentar inicialment al «Concurs de Projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d'obra de la nova seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central». Va resultar amb la puntuació més alta la UTE integrada per RFArq Arquitectes, estudi creat el 1983 per l'arquitecte Roberto Ferreira, que des de l'any 2011 es va associar amb els arquitectes Eliana Crubellati i Thierry Maksimovic; i per l'estudi CDB Arquitectura, creat el 2016 pels arquitectes Humbert Costas i Carlos Durán. Entre altres, el primer ha fet l'Estadi Ciudad de la Plata, a Argentina, i el Museu Comarcal d'Anoia. El segon, és l'autor de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i de l'Edifici Jdicial de Badalona.

Feta la fase de puntuació, la UTE guanyadora ha de superar el tràmit de presentar la documentació necessària per aconseguir l'adjudicació formal. A partir d'aauest moment, tindrà un any per redactar el projecte. El pressupost per materialitzar-lo i per a la posterior direcció d'obra és d'1.416.548,21 euros (IVA inclòs).

El pressupost d'execució material serà de més de 10,5 milions d'euros i la previsió de la Generalitat, donada per la seva portaveu el juliol passat en l'executiva del Govern català celebrada a Manresa, és que l'obra estigui feta el 2026.