Jornada informativa del Col·legi d'Advocats de Manresa sobre mediació

Aquest divendres, de les 11 del matí a la 1 del migdia, mediadores del Col·legi d'Advocats de Manresa estaran a la planta baixa del jutjats per informar sobre la mediació a totes aquelles persones que hi estiguin interessades. L'acte s'organitza per celebrar el Dia Europeu de la Mediació, que va tenir lloc dimarts passat.

La jornada l'organitza la Comissió de Mediadores del Col·legi d'Advocats de Manresa amb la finalitat de donar a conèixer la mediació com una eina fonamental per a la resolució de conflictes de forma pacífica.