L'Ajuntament s'adhereix a l'ens de municipis afectats pel tren Manresa-Lleida

L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit per unanimitat a l'Associació de Municipis Afectats per la línia R12 entre Lleida i Manresa.

La decisió es va prendre després que els ajuntaments de Bellpuig, Calaf, Aguilar de Segarra, Rajadell, Sant Martí de Sesgueioles, Tàrrega, Anglesola, Bell-lloc d'Urgell, Castellnou de Seana, Cervera, Golmés, Sant Guim de Freixenet ja s'hagin adherit a l'associació de municipis afectats per la línia de Ferrocarril R12 impulsada per l'acord que va aprovar l'Ajuntament de Bellpuig el 15 de juliol de 2019.

L'acord recorda que l'any 2013 la Generalitat i el Ministeri de Foment van acordar crear nuclis de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona i que aquest acord va rebre una dotació de 160 milions d'euros.

Malgrat això, les rodalies de Lleida, incloses al pla, no han tingut cap increment de la circulació ferroviària i, segons els municipis signants, "aquest fet ha creat un greuge important per a aquestes comarques i actualment Lleida només disposa de sis circulacions per sentit".

A banda de l'incompliment, el greuge s'ha produït perquè "l'any 2014 es van millorar els serveis de rodalies de Tarragona i Girona, amb un increment considerable dels serveis ferroviaris en aquestes dues ciutats. Actualment Girona disposa de 31 circulacions per sentit en la línia Girona-Figueres i Tarragona disposa de 28 circulacions per sentit en la L1 i 17 circulacions per sentit en la L2".