L'objecte que brillava al cel de Manresa aquesta tarda és un globus sonda meteorològic

Quan aquesta tarda han saltat les alarmes perquè al cel hi havia un objecte molt brillant que no podia ser cap astre conegut, ni un avió, ni un planeta, els astrònoms de la comarca s'han activat per intentar descobrir de què es tractava.

És el cas de Núria Camps Masana, presidenta de l'Agrupació Astronòmica de Manresa, que ha muntat el seu telescopi a la terrassa de casa seva de pressa i corrents i ha pogut fotografiar-lo perfectament. D'entrada, ja ha comentat a aquest diari que tot feia pensar que era un objecte metàl·lic. Al cap d'una hora, amb la fotografia feta, ha pogut corroborar que es tractava d'un globus sonda meteorològic.

En concret, l'objecte era un punt molt brillant, visible des de Manresa i també des de Sant Fruitós de Bages i de Callús, entre altres municipis, tal com han confirmat a Masana altres aficionats a l'astronomia que l'han vist des d'allà.

Estava situat cap al nord-oest, a uns 50º d'alçada en direcció a l'estrella polar, aproximadament. Un cop fotografiat, a uns 100 augments, Camps ha pogut comprovar que es tractava d'algun tipus de globus sonda meteorològic. Explica que "es desplaçava pel cel com si anés a la deriva i presentava uns filaments que penjaven de sota el globus".

La foto l'ha fet amb un telescopi i una càmera Reflex convencional.

De seguida ha descartat que fos un avió perquè un avió es belluga i fa pampallugues; ni cap astre conegut, perquè brillava massa. Tampoc, cap planeta, perquè amb el sol en la posició que estava era impossible que fos visible.

No és la primera vegada que a Manresa es veu un globus sonda sobrevolant la ciutat. El setembre de l'any passat, veïns del barri de Saldes-Plaça Catalunya també en van veure un a la zona de Collbaix. Aleshores, però, volava a molt poca alçada, de manera que de seguida es va poder identificar de què es tractava.

Avui, pels volts de les 5 de la tarda, han estat diverses les persones que s'han posat en contacte amb aquest diari per alertar sobre l'objecte. Les primeres, membres de l'Associació de Veïns del barri de Mión-Puigberenguer.