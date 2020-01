Manresa acull durant cinc dies una exposició en una cúpula instal·lada a Sant Domènec

Entre el 24 i el 28 de gener es presenta a la plaça de Sant Domènec de Manresa l'exposició "Catalunya 360", una experiència d'immersió en la Catalunya actual amb imatges espectaculars que es poden visionar en un Dom Geodèsic itinerant, amb la col·laboració de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa.

La mostra presenta dades i imatges del conjunt del país per donar una visió global del territori i injectar autoestima i confiança des del rigor. De Manresa s'hi poden veure imatges d'un partit del Baxi Manresa.

"Catalunya 360" és una exposició itinerant que va iniciar el seu recorregut a finals de desembre al Jardí del Palau Robert. També és l'epíleg i complement visual de l'exposició institucional, interactiva i itinerant, "Catalunya: 7,5 milions de futurs", organitzada per al Generalitat. Es podrà veure a la cúpula geodèsica que s'ha instal·lat a la plaça Sant Domènec, a partir de demà divendres i fins el proper dimarts, dia 28 de gener.

Les dades i les imatges de l'exposició i el DOM serveixen per donar una visió global del territori i injectar optimisme, un sentiment d'autoestima i confiança en el futur des del rigor. Catalunya es presenta com un país d'oportunitats, com un sol poble, plural i inclusiu. Les causes comunes són les de la llibertat, la democràcia i la convivència, la igualtat i la fraternitat, des de perspectives polítiques diverses.

El Dom presenta imatges rodades en 360 per a aquesta proposta perquè els ciutadans gaudeixin d'una experiència immersiva, un recorregut trepidant en les seves parets circulars. Hi veiem imatges com ara el naixement d'un nadó a l'Hospital de la Vall d'Hebron, el Museu del MNAC, Mercabarna, un quiròfan 5G de l'Hospital Clínic, l'arribada d'un òrgan a l'hospital de la Vall d'Hebron i el transplantament, el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil a Canet de Mar, el Centre de Logística Mango a Lliçà de Munt, un partit de bàsquet a Manresa, el Centre Computacional de Catalunya, el Centre de Control TMB.