La Plataforma pel Transport Públic reclama millores al tren de Manresa

Plataforma pel Transport Públic de la Catalunya Central i de les Terres de Ponent sorgida fa més d´un any, després dels greus accidents succeïts a la línia R4, vol manifestar el seu recolzament a la Declaració Institucional del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, sobre la mobilitat viaria i ferroviària de les comarques centrals, del passat mes de desembre.

La Plataforma, a l´abril del passat any, ja fa fer un manifest sobre la situació viària de les nostres comarques. Alguns dels punts aleshores reivindicats coincideixen amb de la Declaració Institucional, com es lògic. Aleshores, la Plataforma demanava i exigia

1) Rebuig total a les greus deficiències ferroviàries que pateixen les nostres terres i en conseqüència els seus habitants i institucions. Aquest rebuig fa referencia a la precària situació de les línies de la RENFE del nostre territori, de la R4 i de la R12, la mala gestió que fa ADIF d'aquestes línies i la lenta modernització de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat.

2) Rebuig total als processos de privatització dels serveis de transport públic. Tant a les vies ferroviàries, en benefici de les línies de gran velocitat (TGV o AVE) en detriment de les rodalies, com en el manteniment als transports per carretera dels peatges, sense considerar la seva progressiva reducció.

3) Rebuig total a les deficiències de les carreteres i el mal servei, en molts casos, de les línies de transports de viatgers per carretera.

4) Rebuig total a l'absència d'aparcaments gratuïts a moltes de les estacions, especialment a les grans poblacions.

5) Rebuig total a la política estatal per no accelerar els traspassos a la Generalitat de Catalunya, la feblesa de la Generalitat i de les institucions de Catalunya per no lluitar amb contundència contra l´estat per la manca efectiva dels traspassos pactats i per afavorir el transport privat en contra del transport públic.

6) La millora dels serveis ferroviaris tant a la R4 com a la R12. En funció d´això, es mostra partidària del tercer carril de la R4 per poder establir trens més ràpids i també trens que parin a totes les estacions (com es demana a Vacarisses i a Viladecavalls), D'incrementar els serveis entre Cervera i Manresa i de la substitució del parc mòbil obsolet.

7) Elaboració d'un pla de descentralització de la xarxa de transport públic amb la participació del territori.

8) La fi de la precarietat de les condicions laborals dels treballadors del transport públic; en concret dels maquinistes, controladors i personal de manteniment de les línies ferroviàries.

9) La progressiva millora de les línies dels ferrocarrils de la Generalitat a les línies de Manresa i d'Igualada a Barcelona i del Tren de la Pobla. I evitar el tancament de la línia de Manresa a Sallent.

10) La millora de les carreteres de comunicació tant a la Catalunya Central com a les Terres de Ponent, però especialment als Pirineus.

11) La millora dels serveis de viatgers per carretera, amb mesures pactades als territoris per tal d´afavorir aquests transports i de minimitzar els transports privats. Tanmateix per reduir les tarifes i que aquestes siguin similars a les dels transports ferroviaris.

12) L'eliminació dels peatges i dels privilegis a les empreses privades, tant del túnel del Cadi com de l´autopista de Terrassa a Manresa.

13) El desdoblament parcial de la c-55, per tal de reduir l'accidentalitat a aquest vial. I parcial, per tal d´evitar les agressions al medi natural.

14) El traspàs immediat dels diners que deu l'Estat a la Generalitat per a la millora de totes les vies de comunicació.

D'altra banda, vol donar tot el suport a la proposta d´increment de la freqüència dels trens entre Lleida i Cervera. Aquesta proposta feta des de la Diputació de Lleida, coincideix plenament amb el que es demanava al manifest de la Plataforma, del mes d´abril del passat any

Aleshores, es manifestava el rebuig al mal servei ferroviari que pateix el territori i, en conseqüència, els seus habitants i institucions. Aquest rebuig fa referencia a la precària situació de les línies de la RENFE R4 i R12.

En funció d´això, es mostra partidària, pel que fa a la R12, d´incrementar els serveis entre Cervera i Manresa. Aquesta millora, coincideix plenament amb els objectius de la Diputació de Lleida.

En el seu moment, la plataforma ja es va posar en contacte amb els Ajuntaments de Calaf i de Sant Guim de Freixenet, municipis que quedarien plenament beneficiats per aquesta millora. En aquests moments, el segon municipi, de la comarca de la Segarra, ja forma part de l´equip creat per la Diputació de Lleida, de cara a millorar aquests servei. Però la plataforma entén que l´equip no s´ha de limitar als municipis i comarques de les Terres de Lleida, sinó que hauria d'incorporar els municipis bagencs i al Consell Comarcal del Bages, per tal de coordinar millor els esforços de cara a la positiva transformació de la R12.