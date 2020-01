El ple de Manresa rebutja les resolucions del Suprem contra Torra i Junqueras

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar una proposició que rebutja les resolucions de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem per inhabilitar el President de la Generalitat, Quim Torra, i negar la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras.

A proposta d'ERC i Junts per Manresa, el ple municipal es va posicionar en contra de l'ordre de la Junta Electoral que ordena la retirada de la credencial de diputat a Torra i, també, de la resolució del Tribunal Suprem de data 10 de gener que denega la petició de suspensió de la resolució de la JEC.

L'Ajuntament de Manresa considera que vulneren l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el reglament del Parlament de Catalunya. Tampoc considera admissible la resolució de la Junta Electoral Central en què nega la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que dictamina que hauria d'haver pogut recollir l'acta d'eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària.



Una solució política

No acaben aquí els posicionaments de l'Ajuntament contraris al Tribunal Suprem i així mateix rebutja la resolució de 9 de gener per la qual s'acorda que no procedeix «la llibertat de l'eurodiputat Oriol Junqueras, mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat en ferm. Aquesta resolució impedeix recollir l'acta d'eurodiputat i fer efectiva la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a electe».

L'Ajuntament dona suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin «per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l'exili».

Així mateix, s'insta l'Estat espanyol «a trobar una solució política al procés que viu el nostre país» i s'assegura que cal «posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d'electes, representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l'acord polític».