Curs per detectar possibles problemes d'infants i joves amb les noves tecnologies

Abordar l'impacte de les noves tecnologies en infants i adolescents és l'objectiu de la jornada de formació que ha organitzat l'Ajuntament de Manresa. Està pensat per a professionals dels àmbits educatius, social i sanitari que treballen bàsicament amb infants i joves. El curs pretén dotar-los de recursos per detectar situacions problemàtiques com podria ser l'addicció a les pantalles, i poder intervenir d'una forma eficaç i efectiva.

És el segon curs d'aquest tipus que tira endavant Joventut i la regidoria de Ciutat Saludable de l'Ajuntament. A principis de l'any passat se'n va fer un que va omplir les 25 places disponibles. Hi ha hagut una important demanda per repetir-lo i s'ha impulsat la segona edició.

També tindrà 25 places i se celebrarà els dies 19 i 26 de febrer, de 9 del matí a 2 del migdia, a l'Espai Jove Joan Amades, al carrer Sant Blai de Manresa. Cal inscriure's a manresajove@ajmanresa.cat, indicant el nom, un contacte i professió. Les places s'atorgaran per ordre d'inscripció.

El curs anirà a càrrec de professionals de la Fundació Althaia de Manresa. Es tracta del psicòleg del Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS Bages); professor a la UVic-UCC i educador especialitzat en atenció i prevenció en adolescents i joves en el consum de drogues i ús de pantalles, Jordi Bernabé. També hi participarà Dominica Díez, responsable de la Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques i docent del Postgrau sobre Addiccions Conductuals a la Universitat de Barcelona. I l'educadora social i educadora de l'assessoria de salut, drogues i pantalles a l'Oficina Jove del Bages, Ester Duarri.



Ús i abús de les tecnologies



Segons dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 98,1% dels infants del territori català declara haver utilitzat dispositius tecnològics durant els tres mesos previs. Així doncs, se'ls pot considerar natius digitals, ja que han nascut i han iniciat el seu desenvolupament com a individus en un món amb una àmplia presència de les TIC en múltiples àmbits socials i acadèmics.

Si bé és cert que aquesta familiaritat amb les TIC els comporta, en general, grans avantatges, també els pot comportar riscos per la seva salut i per la seva seguretat. Alguns consells que poden seguir les famílies per promoure un ús saludable d'internet i les TIC són, principalment, actuar de manera que les persones adultes representin un bon model a seguir per part de les més joves en quant a l'ús de les tecnologies.

També s'aconsella que els infants estiguin acompanyats o sotmesos a una certa vigilància quan es connectin a internet i, per tant, és millor que els dispositius tecnològics s'utilitzin en espais compartits per tota la família. Finalment, al mateix temps que s'aconsella fixar unes normes en quant a límits horaris i a continguts permesos, també es recomana ensenyar unes bones pautes a seguir per preservar la seva seguretat i les seves dades.