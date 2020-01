Un globus sonda difícil d'identificar perquè volava molt lluny genera expectació

No és la primera vegada que un globus sonda meteorològic es deixa veure al cel de Manresa. Ahir a la tarda, però, el que ho va fer –també visible des de molts altres llocs– era situat a molta distància, de manera que a cop d'ull no es podia identificar.

Com és lògic, quan va començar a córrer la brama que al cel hi havia un objecte brillant, i aparentment immòbil, sense identificar, els primers que es van activar van ser els astrònoms i aficionats a l'astronomia. És el cas de Núria Camps Masana, presidenta de l'Agrupació Astronòmica de Manresa, que el va poder fotografiar des del terrat de casa seva, després de muntar-hi el telescopi de pressa i corrents. Aconseguida la imatge, va comprovar que es tractava d'un globus sonda meteorològic. L'objecte, va informar, era situat al nord-oest, a uns 50º d'altura en direcció a l'estrella polar, aproximadament. «Es desplaçava pel cel com si anés a la deriva i presentava uns filaments que penjaven de sota el globus».

La fotografia la va fer amb un telescopi i una càmera Reflex convencional, a uns cent augments. Abans d'obtenir-la, de seguida va descartar que es tractés d'un avió, que es belluguen i fan pampallugues. Tampoc, que fos cap astre conegut, perquè brillava massa; ni un planeta, perquè amb el sol en la posició que es trobava al cel, hauria estat impossible que fos visible, explicava a Regió7.

El setembre de l'any passat, veïns de la barriada Saldes-Plaça Catalunya també van veure un globus sonda. En aquella ocasió sobrevolava la zona de Collbaix i estava a molt poca altura, de manera que de seguida es va poder definir de què es tractava. Al cap d'unes setmanes, se'n va poder veure un altre. Curiosament, ahir, els primers d'avisar a aquest diari que al cel hi havia un objecte molt brillant també van ser veïns. De l'associació Mion-Puigberenguer.