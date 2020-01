Fem Manresa acusa el PSC de «tendenciós i electoralista» per la moció de l'R4 a l'aeroport

Fem Manresa lamenta que després d'aprovar una moció de suport a la declaració conjunta a escala comarcal amb un consens sense precedents, pel que fa a aquelles mesures de millora a exigir tant pel que fa a la xarxa viària com a la xarxa ferroviària que comunica les comarques centrals amb l'Àrea Metropolitana, el PSC de Manresa hagi presentat una moció "d'urgència" per portar l'R4 a l'aeroport de forma unilateral, sense debat previ i sense cap mena de consens a nivell de territori.

Des de la candidatura de les esquerres transformadores qualifiquen de "joc brut" l'entrada per la via urgent de la moció, i constaten que l'única moció que han presentat els socialistes en els 7 mesos que es porta de mandat s'hagi entrat depressa i corrents poques hores abans de l'inici del ple.

Des de Fem Manresa consideren que es tracta d'un debat cabdal per la comarca i especialment pel que fa al paper de la capitalitat que exerceix Manresa i que, per tant, es tracta d'un debat que ha de marcar un abans i un després en l'esdevenir del territori i que aquest s'ha de fer amb la suficient profunditat i altura de mires que li pertoca, i no amb 3 hores d'antelació de l'inici d'un ple.

La candidatura rupturista lamenta també el tímid paper que va jugar l'equip de govern de la ciutat, permetent tramitar la moció per via d'urgència quan, segons Fem Manresa, estava clar que no es tracta d'un tema urgent i que el que pretenia era precisament arrancar titulars tendenciosos i electoralistes, tal com ha acabat passant.