La PAHC pot aturar el segon desnonament previst aquesta setmana

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) va celebrar, ahir, que havia pogut aturar un desnonament previst al carrer de Roger de Flor. És el segon que ha aturat aquesta setmana. Abans-d'ahir també en va aturar un, en aquest cas al carrer de Puigterrà de Dalt. Tant en un com en l'altre, membres de la plataforma es van concentrar davant dels domicilis afectats per donar suport a les famílies que hi resideixen.

També aquesta setmana s'ha sabut que, per primer cop, un jutjat de Manresa ha decretat un desnonament amb data oberta; és a dir, que entre el 27 i el 31 de gener, la policia podrà actuar en qualsevol moment per desallotjar els afectats -un matrimoni amb tres fills menors i un pel camí-, residents en un pis del carrer de Barcelona. Aquest serà el quart intent de desnonament que viuen.