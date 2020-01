Els Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat estrenen format

El campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha convocat la 19a edició dels Premis UManresa per a treballs de Recerca de Batxillerat per incentivar l'esperit investigador entre els alumnes de centres de secundària. La principal novetat d'aquesta edició és el format amb el qual es presentaran els treballs. Si fins ara calia enviar-los físicament, des d'aquest any la presentació es podrà fer en format digital a través d'un formulari que es pot trobar a la web. D'aquesta manera, se simplifica el procés de participació i, al mateix temps, hi ha un estalvi de paper.

Des d'aquest curs, el departament d'Innovació i Recerca de la universitat ha fet suport tant a estudiants com a professorat amb sessions formatives sobre tècniques, procediments i recursos per elaborar un treball de recerca amb mètode, atractiu i de qualitat. Fins ara hi han participat 276 estudiants de tres centres de la comarca. També ha fet formació específica adreçada al professorat que tutoritza aquests treballs.

Els treballs es poden presentar en tres modalitats: Ciències de la Salut, Economia i Empresa, i Educació, els tres àmbits d'especialització de la institució universitària. Els premis els patrocinen Catalana Occident, Denso i Control Group, respectivament, amb una dotació global de 3.450 euros. El termini màxim per a la presentació finalitza el proper 17 d'abril.