El PSC proposa sense èxit que Manresa se sumi a la petició de portar l'R4 a l'aeroport

La moció sobrevinguda presentada pel grup municipal del PSC perquè l'Ajuntament de Manresa de sumi al front comú de municipis del Vallès perquè la línia de tren R4 arribi a l'aeroport no es va ni votar al ple d'ahir.

Va ser substituïda per una esmena plantejada per l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa que el que venia a dir és que no era el moment ni s'havia debatut ni consensuat prou un canvi de timó en l'estratègia de mobilitat com aquest.

El text aprovat -l'esmena de substitució va fer decaure la moció socialista- ho deia amb aquestes paraules: «instar al Govern de la Generalitat a articular una taula de diàleg amb els municipis per on passa l'R4, els consells comarcals del Bages i el Vallès i els representants de la societat civil per consensuar les actuacions necessàries perquè Manresa i Barcelona quedin unides en tren en menys d'una hora de trajecte i exposar les alternatives i debatre i definir el model de connexió més eficient entre el centre de Barcelona i l'aeroport».

O sigui, que l'Ajuntament de Manresa no esmenarà la plana alegrement a la Generalitat, que aposta per connectar Barcelona des de Sans amb l'aeroport amb trens llançadora en una línia gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Ni farà un cop de timó d'aquestes característiques quan en el mateix ple s'aprovava afegir-se a a la declaració institucional del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona que no contempla afegir-se al front comú de municipis del Vallès sinó reduir el trajecte fins a Barcelona a 50 minuts (vegeu més informació a la pàg. 8).

Ciutadans hauria votat que sí a la moció socialista, però com que va decaure es va abstenir en l'esmena de substitució.

Fem Manresa no va estar d'acord ni en la urgència de debatre la moció del PSC ni va considerar que fos el més coherent ni el més adient a dia d'avui amb tot el treball que s'ha fet i s'està fent per consensuar una estratègia comarcal compartida. Així que ni parlar-ne que l'Ajuntament de Manresa surti unilateralment a fer-ho.

Per contra, el PSC va defensar amb vehemència que s'estava perdent una oportunitat d'enorme rellevància de sumar una massa crítica d'un milió de persones als intents, infructuosos fins ara, de millorar de veritat la R4.

També, que es deixava escapar la possibilitat d'un dels millors anuncis del món, com és que els milions de persones que passen per l'aeroport vegin la R4 amb destinació a Manresa en els panells informatius. I que hi puguin arribar directament.