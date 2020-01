El canal i el Parc de la Sèquia es presenten a la fira FITUR

El canal medieval de la Sèquia, i el Parc de la Sèquia com a entitat que en gestiona la part turística i didàctica, es van presentar ahir a la fira FITUR a Madrid, que rep cada any a més de 142.642 professionals i 110.848 visitants, i és considerada la fira líder per als mercats receptius i emissors d'Iberoamèrica i el punt de trobada global per als professionals del turisme.

La presentació va anar a càrrec de Laia Muns, directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, el nom comercial de la qual és Parc de la Sèquia, i d'Eudald Serra, director del Museu de la Tècnica, dins l'estand de Caminos Naturales, un programa del ministeri d'Agricultura, del qual forma part el camí de la Sèquia i que treballa per a l'apropament de la població al medi natural.