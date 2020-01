Catalunya exhibeix potencial a 360 graus

A la plaça de Sant Domènec hi han muntat una cúpula de color blanc a l'interior de la qual, des d'ahir, es pot veure una projecció de cinc minuts que pretén treure pit sobre el potencial de Catalu-nya. Entre les imatges que s'hi projecten en 360 graus hi ha un partit de bàsquet al Nou Congost de Manresa i paracaigudistes de l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages. Malgrat que havia de començar a funcionar dijous, no ho va fer fins ahir a la tarda perquè la pluja va entorpir-ne el muntatge.

La cúpula, «Catalunya 360», forma part d'una exposició interactiva que es va poder veure al Palau Robert de Barcelona entre els mesos de març i juliol de l'any passat. Amb l'enunciat «Catalunya: 7,5 milions de futurs» i organitzada per la Generalitat, proposava un recorregut a través de xifres sobre informacions socials, econòmiques i culturals rellevants per imaginar com serà el país del futur.

Manresa és la primera ciutat on ha fet parada la cúpula, que tècnicament rep el nom de Dom Geodèsic. A l'interior, rodades amb la tecnologia audiovisual més avançada, presenta imatges filmades a Catalunya projectades a les parets circulars. S'estarà a la plaça de Sant Domènec fins dimarts vinent. S'hi podrà entrar de 10 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Entre d'altres, s'hi pot veure un naixement a l'Hospital Infantil i de la Dona de la Vall d'Hebron; les escultures de Josep Llimona al MNAC; el mercat del peix de Mercabarna; el quiròfan Optimus amb tecnologia 5G de l'Hospital Clínic; el Centre de Logística Mango a Lliçà de Munt; el Centre Nacional de Supercomputació; l'Institut-Escola Turó de Roquetes -on es veu una colla d'infants cantant; la cursa de Bombers de Barcelona; un partit del Baxi Manresa al Nou Congost, i l'aeròdrom de Saltamos.es a Sant Fruitós de Bages .

Ahir a la tarda, un dels primers grups de visitants van ser una colla d'estudiants. Quan van sortir van dir que era «xulo» però una va fer notar que «mareja una mica».