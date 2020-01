L'Hospital de Sant Joan de Déu estrena una cuina nova després de 30 anys

La setmana entrant l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia estrenarà una cuina totalment nova. Ha canviat d'ubicació. De la planta -1 de l'edifici històric de l'hospital s'ha traslladat a la planta -2. Althaia serveix una mitjana de 1.500 àpats diaris entre esmorzars, dinars i sopars als edificis de Sant Joan de Déu, al Centre Hospitalari i al Centre de Salut Mental, el CSAM. L'actual tenia més de 30 anys d'antiguitat.

La cuina de Sant Joan de Déu dona servei tant a les persones que hi estan ingressades i als usuaris dels diferents hospitals de dia del centre com a professionals de la institució al menjador laboral.

Segons Althaia, les instal·lacions de la cuina s'han renovat totalment, són molt més àmplies que no pas les actuals i disposen d'un equipament modern i adaptat a les necessitats actuals. El projecte «suposa un important salt endavant i reforça l'aposta de la Fundació Althaia per oferir una alimentació saludable i de qualitat i, alhora, extremar les mesures de seguretat alimentària».

La cuina actual tenia 30 anys d'antiguitat i s'havia concebut per donar servei al que aleshores era l'Hospital General de Manresa. La posada en funcionament de la part nova de l'hospital i el notable increment de l'activitat que hi ha hagut va posar de manifest la necessitat de disposar d'un nou servei de cuina per donar resposta al creixement i adoptar noves metodologies de treball.

Segons la Fundació Althaia el fet de tenir na nova cuina pròpia permet «oferir un tracte més pròxim, personalitzat i immediat». La renovació és, «en aquest sentit, un projecte estratègic que permet seguir oferint un servei de primera qualitat». Recorda que «cal tenir en compte que una bona alimentació és bàsica per tenir una vida saludable alhora que és un element essencial per a la recuperació del malalt».

A Althaia s'elaboren en cada àpat fins a 35 dietes diferents amb textures també diferents per servir als pacients en funció de la seva patologia. N'hi ha que és sense sal, dieta puré perquè sigui fàcil d'empassar, totalment líquida o bé sense greixos. Tan sols entre un 25 i un 30 % forma part de l'anomenada dieta basal, que no tenen cap mena de restricció. La resta són terapèutiques.

La cuina treballa amb un suport informàtic que li detalla què pot menjar cada pacient. És el metge qui recepta la dieta i la textura del malalt quan ingressa. La indicació arriba a la cuina, passa pels dietistes i després a producció. A primera hora del matí es fa l'estimació dels àpats que s'hauran de fer, i mitja hora abans de l'emplatat es torna a fer un recompte. A la cadena per d'emplatat hi treballen sis persones. Cada safata correspon a un pacient i ja especifica les característiques que ha de seguir el menú. Abans de servir-se passa per un control de qualitat. A més a més a la cuina de l'hospital també s'elaboren els menús per al personal que es queda al menjador laboral del centre.

La part nova de l'Hospital de Sant Joan de Déu es va estrenar oficialment l'octubre del 2014. Tant abans com després es van anar posant en marxa els nous espais dels diferents serveis. Una nova fase preveia la remodelació de l'edifici històric, senyalitzat com a edifici B a les indicacions de l'hospital. A principis del 2018 es va estrenar el nou hospital de dia d'Oncologia i Hematologia, i a l'estiu del mateix any, la nova unitat d'hemodiàlisi. El desembre del 2018, al mateix edifici històric, es va posar en marxa el servei de Salut Mental Infantojuvenil, i fa poc la Unitat Docent de Medicina. Ara, la cuina. Queda pendent pediatria, que es renovarà amb una campanya de mecenatge.