El ple evidencia l'oblit que pateix la línia Manresa-Lleida, amb només 3 trens al dia

Tres circulacions diàries per sentit entre Manresa i Lleida, un temps de viatge de dues hores i múltiples incidències descriuen la paupèrrima situació de la línia de tren R12 i van ser els arguments esgrimits ahir pels grups polítics al ple municipal per votar a favor de l'adhesió de l'Ajuntament a l'associació de municipis que s'ha constituït per redreçar aquesta situació.

Unànimement van lamentar l'important estat de degradació en què es troba a causa de la falta d'inversió de les darreres dècades i, també, que horaris i freqüències la converteixin en un servei absolutament incompatible amb la necessitat de disposar d'un transport públic eficient i ràpid que sigui alternativa viable al transport privat.

ERC, JxM, PSC, Fem i Ciutadans van coincidir que es tracta d'una infraestructura que podria vertebrar i reequilibrar el país, una oportunitat desaprofitada per millorar el transport públic amb la capital del Segrià i per connectar el cor de Catalunya a l'alta velocitat.

L'any 2013, la Generalitat i el ministeri de Foment van acordar crear nuclis de Rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, amb una dotació de 160 milions d'euros. Malgrat això, les Rodalies de Lleida, incloses al pla, no han tingut cap increment de la circulació ferroviària.

A banda de l'incompliment de l'acord, el greuge s'ha produït perquè l'any 2014 es van millorar els serveis de Rodalies de Tarragona i Girona, fet que va va comportar un increment considerable dels serveis ferroviaris en aquestes dues ciutats.

Actualment Girona disposa de 31 circulacions per sentit en la línia Girona-Figueres i Tarragona disposa de 28 circulacions per sentit en la L1 i 17 circulacions per sentit en l'L2.