CCOO denuncia retards en el transport sanitari no urgent de la regió central

Vehicles amb què ofereixen el transport sanitari no urgent a la Catalunya Central arxiu/oscar bayona

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) alerta de retards freqüents en el transport sanitari no urgent al Bages i a la resta de comarques de la Catalunya Central. Els responsables del Grup d'Ambulàncies de l'organització sindical asseguren que els pacients que s'han de desplaçar de Manresa, i altres municipis de la regió, a hospitals de la zona metropolitana de Barcelona per rebre tractament han hagut d'esperar més de dues hores al centre hospitalari moltes vegades.

La demora es produeix sobretot en els trajectes de tornada. A l'anada, tot i que hi ha menys incidències, també s'han registrat ocasionalment retards, afirmen. No és la primera vegada que el sindicat parla d'una mala qualitat del transport que es deu, entre altres factors, a l'increment de la demanda.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'organisme responsable del servei, assegura que han introduït canvis davant l'increment de pacients que s'han de desplaçar. Les fonts del SEM expliquen que el reajust s'ha traduït en una gestió més eficient dels trasllats, sense especificar-ne els detalls. El servei està gestionat a la Catalunya Central per l'empresa Transport Sanitari de Catalunya, que en té la concessió des de l'any 2000.

Es tracta d'un servei de trasllat col·lectiu i en el mateix vehicle viatgen diferents pacients que, fins i tot, van a hospitals diferents.

Les xifres han crescut els dar-rers anys a causa de l'envelliment de la població, que fa que hi hagi més persones amb necessitats assistencials. El 2019 hi va haver 158.283 trasllats a la Catalunya Central, uns 1.200 més que l'any anterior.

Al darrer concurs públic d'adjudicació, que es va convocar el 2014, s'explicitaven els recursos econòmics destinats al transport sanitari no urgent sobre la referència del nombre de desplaçaments de l'any 2013, que llavors van ser 124.051, segons els documents del procés d'adjudicació. Per aquest motiu, CCOO assegura que els recursos no s'adiuen amb la realitat.

Per la seva banda, el SEM assegura que, conscients que les xifres varien, el servei té ajustos, i la prova són els canvis que hi ha hagut per atendre la demanda. Les fonts del SEM asseguren que el transport funciona correctament.