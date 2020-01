Formació per abordar l'impacte de les noves tecnologies en infants i joves

L'Ajuntament organitza per segon any consectiu una formació per abordar l'impacte de l'entorn digital en la infància i l'adolescència, mitjançant la qual es pretén dotar de recursos per detectar situacions problemàtiques i intervenir-hi de forma eficaç i efectiva.

La formació va destinada als diferents col·lectius professionals dels àmbits educatiu, social i sanitari que desenvolupin una part important de la seva tasca treballant amb infants i adolescents o que tinguin interès a aprofundir en aquesta temàtica.



Dies, ubicació i inscripcions

La formació tindrà lloc els dies 19 i 26 de febrer de 9 del matí a 2 del migdia l'Espai Jove Joan Amades. Les inscripcions, que es poden fer enviant un correu amb la indicació del nom, contacte i professió a manresajove@ajmanresa.cat, estaran obertes fins al 12 de febrer.

Hi ha 25 places, que s'atorgaran segons l'ordre d'inscripció.

La docència del curs anirà a càrrec de Jordi Bernabeu, Dominica Díez i Ester Duarri, professionals de la Fundació Althaia de Manresa i amb una àmplia experiència en aquesta temàtica.



Natius digitals

Segons dades facilitades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 98,1% dels infants del territori català declara haver utilitzat dispositius tecnològics durant els tres mesos previs. Si bé és cert que aquesta familiaritat amb les TIC els comporta, en general, grans avantatges, també els pot comportar riscos per a la seva salut i per a la seva seguretat.