L'Ajuntament estudiarà acostar el bus urbà al Centre Històric

A petició de l'Associació de Comerciants del Carrer de Sobrerroca, que fa anys que ho reclama, després de la trobada mantinguda amb el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, i personal tècnic de la regidoria, l'Ajuntament s'ha compromès a fer un estudi sobre la viabilitat d'acostar el transport públic al barri i la possibilitat d'establir alguna forma d'aparcament provisional a l'interior de l'Anònima. Una petició, la darrera, que el consistori també ha rebut per part de la plataforma L'Antic, tal com va explicar Regió7 aquesta setmana.

En la reunió de López i personal tècnic de la regidoria amb representants de l'Associació de Comerciants del Carrer Sobrerroca, també van fer una valoració de l'ocupació de la zona blava dels solars del carrer de la Dama. Durant el novembre aquesta ocupació va ser del 15%; el desembre va pujar al 20%, i durant els primers dies de gener ha estat del 23%.

Alhora, a la trobada es van valorar els resultats de la zona mixta establerta en un dels dos solars (el de l'esquerra en el sentit de circulació del carrer Dama), a mitjan desembre. L'ocupació per part de persones residents les hores de servei de zona blava (els dies feiners de 9 a 13.30 h i de 16 a 20 h), en què la resta d'usuaris poden fer ús del servei de rotació de zona blava, no és especialment elevada. D'aquesta manera, es va constatar que resta espai suficient per a l'estacionament de qualsevol que en vulgui fer ús per a estacionament de rotació. Per fomentar i clarificar el seu ús com a zona mixta en horari de rotació, tant per a residents (zona verda), com per a no residents (zona blava, concretament tarifa taronja, a un preu de 1,5 euros/hora), es va proposar modificar el cartell informatiu que hi ha, indicant que es pot utilitzar per ambdós tipus d'usuaris en aquest horari.



Foment dels pàrquings

A banda de la zona blava, es van tractar altres modalitats d'estacionament al sector, com els pàrquings públics més propers. En concret, es va acordar fomentar-ne l'ús informant tots els possibles usuaris de les diverses promocions i tarifes vigents, com les del pàrquing de Puigmercadal, que ofereix una tarifa diürna d'1,93 euros/hora i una de nocturna de 0,66 euros/hora (de 20.30 a 7 h), i la promoció de tiquets d'una hora d'aparcament gratuït que ofereixen els establiments de l'associació de comerciants als seus clients en aquest mateix aparcament i també al del Centre Històric.