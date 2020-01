Primàries Manresa vol iniciar un procés per canviar el nom de la plaça Espanya

La formació política Primàries Manresa vol que la plaça Espanya passi a anomenar-se plaça de la República. Per aquest motiu, el grup polític ha començat una ronda de consultes a totes les entitats de la ciutat que vulguin participar-hi per tal de cercar un nom que esdevingui definitiu per a l'actual plaça d'Espanya, a la qual es va posar aquest nom, expliquen en un comunicat, «en l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat». Aquesta serà la primera part d'un projecte que Primàries Manresa vol que acabi amb una consulta ciutadana similar a la que ja es va fer per decidir el futur del teatre Conservatori, que va ser salvat de l'enderroc.

Aquest cop, però, la consulta es faria aplicant el nou reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, aprovat l'any passat, que permet als ciutadans fer que el consistori organitzi una consulta si es recullen un mínim de signatures.

Entre totes les propostes que sorgeixin de les entitats manresanes, en una reunió i entre elles, se'n triarà una que serà la que s'impulsarà a través de la consulta ciutadana prevista. No amaguen la seva predilecció per anomenar aquest cèntric lloc de la capital del Bages plaça de la República, però estan oberts a altres propostes que sorgeixin perquè sigui una decisió que surti íntegrament de la ciutadania i, per tant, tingui la legitimitat i l'arrelament necessaris perquè esdevingui una solució definitiva que, segons afirmen, Manresa es deu a ella mateixa per un conflicte ja històric i que cal encarar amb tota la complexitat.

Els impulsors de la consulta expliquen que la proposta ha tingut molt bona acollida entre les entitats amb les quals de moment s'han reunit, el CDR de la ciutat, la representació local de l'ANC, i també s'ha tingut un primer contacte amb associacions de veïns, cosa que els ha esperonat a tirar endavant el projecte que ha d'obrir la revisió de la resta de noms imposats per la dictadura que encara queden al nomenclàtor de la ciutat.

Altres formacions independentistes de la ciutat han expressat anteriorment la seva voluntat, en més d'una ocasió, d'iniciar un procés per canviar el nom de la plaça d'Espanya. Una petició que s'ha anat escoltant després del referèndum del 2017.