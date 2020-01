Visita institucional a la projecció audiovisual «Catalunya 360» a Manresa

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, van fer una visita institucional ahir al migdia a la cúpula que hi ha a la plaça Sant Domènec de Manresa, on es projecten imatges representatives de Catalunya en 360 graus. Manresa és la primera ciutat on es pot veure aquesta projecció itinerant que, precisament, s'anomena Catalunya 360. A la visita també hi era present el director de la filmació, Santi Lapeira.

El director de la filmació va destacar que per a ell és «un honor que l'estrena sigui a Manresa perquè, en la memòria sentimental dels cineastes de Catalunya, Manresa ocupa un lloc molt important: és la ciutat de Plácido i, també, és un referent cultural que, en el futur, segur que ha de jugar un paper important en el desplegament de la creativitat i el talent al nostre país». La cúpula hi serà fins dimarts.