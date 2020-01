Ampans promou la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual

Per segon any consecutiu Ampans convoca el premi Insert dins el programa oficial del festival de cinema Clam, per promoure la producció de creacions audiovisuals en persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Les arts audiovisuals s'han convertit en una eina important de motivació i aprenentatge per a la inclusió activa de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ampans va crear el Premi Insert per donar impuls a aquesta realitat i fomentar la transmissió de valors i drets mitjançant el cinema. L'any passat va ser la primera edició i va tenir molt bona rebuda, enguany continua formant part de la programació oficial del Clam, i compta amb el suport de Teixits Forés.

Insert, el terme cinematogràfic que dóna nom al premi, correspon a una presa realitzada durant el rodatge per destacar accions o detalls importants que podrien passar desapercebuts. S'ha escollit aquest paral·lelisme per destacar el treball creatiu de les persones amb discapacitat intel·lectual, que sovint no rep l'atenció i el reconeixement que mereix.

D'acord amb les bases, s'hi poden presentar treballs a nivell individual o col·lectiu, en format de reportatge, curtmetratge o documental que no superin els 20 minuts de durada i un mínim del 50% de l'equip de producció (tècnic i artístic) ha d'estar format per persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. S'admetran treballs de tot l'estat en qualsevol de les seves llengües oficials.

El jurat està format per membres de l'organització del Festival Clam. El treball guanyador rebrà un únic premi de 500 euros en metàl·lic i un trofeu, que es lliurarà a la cloenda del festival de cinema. Les bases completes es poden consultar a la web d'Ampans.

En relació a la creació artística, Ampans va inaugurar el 2018 un nou espai del carrer Bernat Cabrera de Manresa, on l'art vertebra l'activitat que s'hi duu a terme amb les persones usuàries. Es tracta de serveis d'atenció diürna, amb diversos eixos temàtics que doten de personalització el servei, amb un important paper de participació en la vida comunitària i d'inclusió social. És l'espai l'Art de viure.