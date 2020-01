El CAE obre les inscripcions per participar al joc de ciutat de la Llum d'enguany

El CAE ha tornat a programar el joc de ciutat de la Llum que se celebrarà a diferents punts del barri antic dins el programa d'actes de les festes de la Llum. Es durà a terme el dissabte 15 de febrer i començarà a les 4 de la tarda a la plaça Milcentenari.

El CAE ha obert el període de d'inscripcions. La participació a l'activitat és gratuïta, però es requereix inscripció prèvia a través de la pàgina web del mateix CAE. El joc de ciutat té places limitades que es cobriran per rigorós ordre d'inscripció.

Aquest any el joc de ciutat s'ha batejat amb el títol «Assasinat al creuer CAEribe». Tots els participants viatjaran en vaixell i seran els protagonistes de la història. Formaran part de la tripulació o dels professionals de diferents àmbits que hi ha en un creuar. Malauradament hi hagut un assassinat. El xef del creuer ha mort i no se sap qui és l'assassí. L'objectiu de tots els participants serà descobrir qui ha estat l'assassí i per poder fer-ho hauran de superar les diverses proves que hi haurà pel barri antic de la ciutat.

Per participar en el joc de ciutat cal formar equips d'entre 3 i 5 persones. La participació de menors d'edat es farà sota la responsabilitat i supervisió dels seus pares i mares i en cap cas s'admetrà la inscripció de menors de 8 anys que no vagin acompanyats d'una persona adulta. Les inscripcions es poden realitzar a través de la web del CAE www.cae.cat.

A més a més, des del CAE es fa una crida per trobar persones que, a nivell voluntari, vulguin participar aquell dia en l'organització del joc. Les tasques a desenvolupar són: dinamitzar les diferents proves, fer de personatges itinerants, acollir els participants, etc. Per apuntar-se de voluntari cal enviar un correu electrònic a cae@cae.cat

El CAE va incorporar per primera vegada aquesta activitat al programa de les festes de la Llum el 2009, l'any en què el Centre d'Animació i Esplai va assumir l'administració de les Festes. Des de l'any 2014 el Joc de ciutat de la Llum s'ha dut a terme de manera ininterrompuda.

A la passada edició hi van prendre part 16 grups amb una setantena de participants. En aquesta oportunitat l'acció es va desenvolupar en una ciutat del futur.

La festa de la Llum d'enguany començarà el pròxim 14 de febrer amb el tradicional pregó infantil, i es clourà el 8 de març amb la Transèquia. Aquest any, les Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM) és l'entitat administradora de la festa. La Fira de l'Aixada, vinculada també a la festivitat de la Llum, es durà a terme el 29 de febrer i l'1 de març. Recentment s'han presentat els cartells que anuncien aquestes festes.