El Memorial pels conflictes oblidats en record a Flors Sirera serà el 19 de febrer

El proper dia 19 de febrer tindrà lloc una nova edició del Memorial pels conflictes oblidats en record a la cooperant Flors Sirera. Com és habitual, se celebrarà a la Casa Flors Sirera, a 2/4 de 8 del vespre. En aquesta ocasió comptarà amb la presència de Miquel Carrillo, col·laborador al Consell de Cooperació al Desenvolupament del Consell català de Foment de la Pau i a la Coordinadora espanyola d'ONGD, i Jordi Palou Loverdos, advocat i consultor nacional i internacional en resolució pacífica de conflictes. Ambdós participaran en una taula rodona coordinada per Inshuti.

El passat 18 de gener va fer 23 anys de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera, que va morir el 1997 a Ruhengeri (Ruanda) als 33 anys i mentre desenvolupava tasques humanitàries per a l'ONG Metges del Món. A Manresa, pels voltants d'aquesta data, cada any s'organitza un acte per recordar-la i per recordar, alhora, els conflictes oblidats que hi ha al món.