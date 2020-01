Posen a la venda a Manresa una torre modernista per 2,2 milions d'euros

Qui busqui casa a Manresa n'haurà vist una que només està a l'abast de les butxaques més adinerades al portal d'Internet Habitaclia. El cost, 2.190.000 euros. No es tracta d'una finca qualsevol, sinó de la Morera, d'estil modernista i acabada de construir el 1905. A la coneguda web especialitzada en venda immobiliària se'n poden veure les fotografies de l'exterior i l'interior, i l'estat de conservació, i pel que es veu en les imatges i segons la informació de l'anunci, és ex-cel·lent.

Els amos, membres de la família propietària de la sabateria Tor-ra de Manresa, i l'agència responsable de vendre la casa no han volgut fer declaracions, però, segons ha pogut saber aquest diari, la setmana passada hi havia algú interessat en la compra de la Morera, tot i que no ha transcendit és si un particular o una empresa. I és que la promoció que hi ha al portal d'Internet s'adreça, sobretot, a compradors que estiguin pensant en explotar un negoci per fer-hi una casa rural o un espai per organitzar-hi esdeveniments.

El preu, de set dígits, de la Morera, casa de camp catalogada com a bé cultural d'interès local, no inclou els impostos ni els costos de notaria i gestoria, que va a càrrec dels interessats que disposin dels diners que pagar-la. La torre es troba al camí vell de Rajadell, al sector manresà de Santa Caterina, en plena natura i amb vistes a Montserrat. Té 10 habitacions, sales amb llar de foc, jacuzzi interior i piscina. En total, són 2.624 metres quadrats, segons el portal immobiliari i, a part de la casa, també es ven en el mateix paquet les 30 hectàrees de terreny que envolta l'immoble.

La història de la torre, i les mateixes fotografies que hi ha disponibles a Internet, posa de manifest que és una petita joia del modernisme de la regió central. És obra de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa –que va deixar una important empremta en l'urbanisme manresà amb el disseny d'una seixantena d'edificis al final del segle XIX i al principi del XX–, i la va dissenyar per encàrrec de l'industrial tèxtil Josep Portabella i Cots, que era propietari de la finca i hi volia una casa senyorial. Ja hi havia un mas als terrenys, i Ignasi Oms en va fer una important ampliació que va acabar definint la fesomia de la construcció.

La planta baixa té voltes de pedra i hi ha un celler que formen part del mas originari. Pel que fa a la primera planta, hi ha una galeria amb vistes a la muntanya de Montserrat. L'ornament modernista, que converteixen la Morera en una casa singular, és present a gairebé cada racó, i també sorprenen l'escalinata i els vitralls, que van ser dissenyats amb les corbes característiques de l'art modernista. En l'ampliació d'Ignasi Oms de fa 115 anys hi ha cornises amb gelosia sota teulada feta de totxo vist i ceràmica.

Per als qui no tenen els diners per comprar la finca, les fotografies són una oportunitat de veure aquesta obra del manresà que va esdevenir el màxim exponent de l'arquitectura modernista a la ciutat.