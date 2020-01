El temporal Gloria afecta 14 centres educatius de la Catalunya central

El temporal Gloria, que la passada setmana va creuar bona part del territori de Catalunya, va deixar un seguit d'afectacions als centres educatius. El Departament d'Educació de la Generalitat ha fet un primer balanç de les incidències als centres, per un total de 10.127.000 euros. Els centres afectats són 499. A la Catalunya Central, el temporal ha deixat danys per 165.00 euros a 14 centres.

Els centres han tingut afectacions de diversa magnitud en funció de l'impacte del temporal a cada territori. Els principals danys produïts a escoles i instituts són filtracions d'aigua, inundacions en interiors, caiguda d'arbres, despreniments, cobertes malmeses i equips elèctrics o informàtics malmesos.

El Departament ja ha començat a actuar en els centres educatius per fer les reparacions pertinents.



Afectacions per territoris

Així, el servei territorial amb una afectació major són les Terres de l'Ebre , amb 3.675.000 euros de danys. El temporal ha deixat incidències en 40 centres.

A Tarragona , els danys del temporal es valoren en 2.415.000 euros, amb 28 centres afectats.

Els costos al Baix Llobregat s'estimen en 793.000 euros per incidències en 43 escoles i instituts.

Al Vallès Occidental hi ha 29 centres amb desperfectes a causa del temporal i que es valoren en 727.000 euros.

El balanç al Maresme-Vallès Oriental s'estima en 664.000 euros en 49 centres educatius del servei territorial.

A Lleida hi ha 31 centres amb desperfectes valorats en gairebé 520.000 euros.

Pel que fa a Barcelona Comarques , els danys són a de 462.000 euros, afectant a un total de 40 escoles i instituts.

A Girona , els temporal ha deixat afectacions estimades en més de 415.400 euros a 86 centres.

, els temporal ha deixat afectacions estimades en més de 415.400 euros a 86 centres. Al Consorci d'Educació de Barcelona les incidències a 139 centres tenen un cost de més de 290.600 euros.

A la Catalunya Central, el temporal ha deixat danys per 165.00 euros a 14 centres.

Un total de 14 carreteres estaven tallades diumenge a Catalunya per inundacions o despreniments provocats pel temporal Glòria. Els talls se situaven a les províncies de Girona i Barcelona, segons que ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

La circulació de vehicles es va tancar a la C-35 al seu pas per Hostalric, una localitat que ha estat molt afectada pel temporal de pluja i el vent de l'última setmana a la zona del Mediterrani.

La resta de vies tallades a causa dels efectes del temporal Glòria eren petites carreteres comarcals de la xarxa viària secundària, tres a la província de Girona i una desena a la de Barcelona.

Per contra, la C-31 al seu pas per Torroella de Montgrí ja va poder tornar a la normalitat, com ha passat a la resta de carreteres principals afectades pel temporal.

La normalitat també va tornar diumenge als rius. Protecció Civil també va desactivar el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) en considerar que ja s'havien normalitzat els cursos habituals.