El camí del Gorg Blau queda molt tocat per les pluges

El camí del Gorg Blau, al sector del Suanya, un dels espais més transitats de l'Anella Verda de Manresa, ha rebut de ple l'impacte del temporal Glòria, que, en alguns trams, gairebé n'ha esborrat el traçat.

Seguint el camí de Rajadell i, després, creuant la via del tren de la Renfe i seguint pel camí de Castellfollit del Boix, s'arriba al bosc del Suanya on hi ha espai d'aparcament i és el punt d'arrencada del camí del Gorg Blau.

Gent que hi passeja sovint ha mostrat la seva preocupació pel fet que tan bon punt arrenca el camí ja s'hi poden veure les primeres esllavissades de pedres, però que no tenen res a veure amb les afectacions que ha tingut, sobretot al punt que passa per sota del viaducte de l'eix Diagonal (C-37).

La força de l'aigua ha omplert el camí de sots de considerables dimensions i ha arribat a desfigurar el traçat de forma notable.