La Festa de la Llum 2020 posa èmfasi en el gènere femení

Una nova edició de la Festa de la Llum començarà el 14 de febrer amb el pregó i finalitzarà el dia 8 de març (Dia de la Dona Treballadora) amb la tradicional Transèquia. Entre aquests dos dies, la Festa tindrà un punt àlgid els dies 29 de febrer i 1 de març amb la 23a edició de la Fira de l'Aixada.

Un any més, l'Ajuntament de Manresa i l'entitat administradora d'aquest any, Dones Emprenedoes Innovadores de Manresa (DEIM) han preparat una programació de qualitat, amb alguns aniversaris per destacar i tot un reguitzell d'actes que combinen modernitat i tradició.

Els detalls d'aquesta nova edició de la festa els han donat a conèixer avui, al centre cultural El Casino, la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa , Anna Crespo; la presidenta de l'associació Dones Emprenedores Innovadores de Manresa, Roser Soler; i la representant de l'Associació Misteriosa Llum, Laia Muns, així com l'artista Lourdes Fisa i Carles Caballero, representant de BBVA, una de les empreses patrocinadores de la Festa.

La Llum, nom de Dona

Llum i Aigua són dues paraules de gènere femení i per primera vegada en la història de la Festa de la Llum, s'ha encarregat l'administració a una associació formada exclusivament per dones com és DEIM. En aquesta edició, per tant, l'esdeveniment central organitzat per l'esmentada entitat, "La Llum, nom de Dona", serà un acte en clau de dona en el qual diverses convidades explicaran les seves experiències en les seves activitats professional. L'acte tindrà lloc dilluns dia 17 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, al Teatre Conservatori, i comptarà amb la presència de Pilarín Bayés, il·lustradora; Dra. Mercè Boada, investigadora; Lourdes Fisa, artista; Ada Parellada, cuinera; i Laura Ràfols, futbolista. L'acte serà conduït per la periodista Anna Vilajosana.

La pregonera



Carlota Riera Claret serà l'encarregada de pronunciar el pregó institucional de la Festa de la Llum d'enguany, el divendres 14 de febrer. Carlota Riera és degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC); doctora en Psicologia Social per l'UAB; Màster en Educació TIC e-learning per la UOC; coordinadora de la Càtedra de Simulació i Seguretat de pacients UManresa (UVic-UCC); directora del grup interinstitucional de recerca i Innovació Docent, Simulació i Seguretat de pacients de UVic-UCC (GRINDOSSEP), docent en els àmbits de la Salut Pública, Metodologia d'Investigació qualitativa, Desenvolupament Organitzatiu i Desenvolupament de Talent; consultora de projectes de desenvolupament organitzatiu pel Global Institute for Organizational Development i Consultora acreditada en Insight Discovery.

D'altra banda, el pregó infantil, que també tindrà lloc el dia 14, al matí, anirà a càrrec d'alumnes de les escoles Bages, La Salle i Muntanya del Drac.

La identitat de la festa i aniversaris destacats



Com cada any, al programa de la Festa de la Llum 2020 hi destaquen el seguit d'actes que, repetits any rere any, constitueixen la identitat de la festa. Entre aquests actes cal destacar alguns aniversaris com:

-El Misteri de la Llum que arriba a la seva desena edició. Aquest acte va néixer dins de les activitats de la Fira de l'Aixada i posteriorment es va incorporar en la programació de la Festa de la Llum per potenciar les activitats del dia 20 de febrer.

-El Premi Joan Vilanova de Dibuix i Gravat, que arriba enguany a la seva vint-i-cinquena edició.

-El Premi Joaquim Amat i Piniella de Novel·la, que arriba enguany a la seva vintena edició.

-Futbol Dual (amb dues pilotes). Fa deu anys que es celebra aquesta activitat a la ciutat.



D'altra banda, l'acte de La Concòrdia canvia enguany de format i comptarà amb la participació de l'entitat La Crica amb un espectacle de teles.

Una novetat important és que Jardins de Llum, l'itinerari d'art, llum i aigua, fins ara se celebrava el dia 20 al vespre, aquest any amplia els horaris també als dies 21 i 22 de febrer, en què es podran visitar algunes de les seves instal·lacions artístiques

Els actes solidaris i memòria històrica



Dos actes posaran l'accent solidari a la Festa: el concert de Ayawascat, DJ Alex León i Quinto Carajillo, que tindrà lloc a El Sielu el dia 14 de febrer; i la representació de Giselle a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa, que tindrà lloc dissabte 22 de febrer. Ambdues activitats serà en benefici de la Fundació Althaia per a la millora de l'atenció als infants i joves.

La memòria històrica i les conseqüències de les guerres, totalitarismes i conflictes tant en el passat com en l'època actual seran la base de les exposicions Camins de Pau i Rostres del Mediterrani.

La imatge



La imatge del cartell de la festa de la Llum és obra Anna Milla Gascón. Estudiant del Grau de disseny a Eina, Centre Universitari de Disseny adscrit a la UAB. L'any 2017 el seu projecte "Metrópolis" va guanyar la quarta edició del concurs "Un salt per la ciutat", que consisteix a dissenyar un obstacle per un dels concursos hípics amb més prestigi a escala mundial: el Concurs de Salts Internacional (CSIO). El 2019, la seva obra va ser exposada, juntament amb altres, a l'exposició "Salts per la Ciutat" al Museu del Disseny. Actualment combina els seus estudis treballant a l'agència de publicitat BUM - Blasi/Urgell/Morales.

Patrocinadors



L'edició d'enguany compta amb el patrocini de BBVA, Parc de la Sèquia, Fibracat, Oliva Torras, Denso i Metrovacesa.