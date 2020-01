Parelles de fet en benefici del coneixement

L'escola Sant Ignasi i la Fundació Althaia, per una banda, i l'institut Guillem Catà i l'EPSEM-UPC, per l'altra, s'han aliat amb el programa Magnet, que permet als centres d'ensenyament desenvolupar activitats amb una institució cultural o científica com a referent. Tot plegat amb un objectiu: generar coneixement.

La Fundació Bofill ha importat a Catalunya el programa Magnet dels Estats Units, on es va començar a portar a terme els anys 70. «Sabem que funciona», afirmava, ahir, en la presentació a Manresa el director de la fundació, Ismael Palacín. Explicava que Magnet es porta a terme en 27 centres de 16 municipis de Catalunya. Ho fa impulsat conjuntament pel departament d'Educació, la Diputació de Barcelona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB, en col·laboració amb els ajuntaments dels respectius municipis.

La presentació va tenir lloc a una aula del Sant Ignasi, amb una nombrosa representació del centre, entre professorat i pares i mares. Palacín va comentar que si han escollit aquesta escola i el Catà és perquè tots dos estan immersos en un canvi del seu sistema educatiu que els ha fet ideals.



Castellers i electricitat

Ahir, en una classe de tercer del Sant Ignasi, asseguts a terra en rotllana, un grup d'alumnes, guiats pel mestre, recordaven un exercici que van portar a terme amb la implicació d'un fisioterapeuta d'Althaia. Es tractava de respondre per què un casteller pot arribar a aguantar fins a 270 quilos de pes. Els infants esmentaven la importància de la postura corporal.

En una altra classe de sisè reflexionaven sobre la impossibilitat de viure sense electricitat, sobretot en un hospital. Per confirmar o no aquesta afirmació, els alumnes van visitar les instal·lacions d'Althaia, on els van ajudar els responsables d'infraestructures. A les dues aules hi havia una pany de paret ple de murals sobre les dues qüestions explicades.

A la presentació de Magnet, Montse Martí, directora del Sant Ignasi, que va dir que formar part d'aquest programa és «una gran oportunitat», va recordar el procés de transformació del centre des de fa quatre anys per convertir l'alumne en el protagonista de l'aprenentatge. Per la seva banda, Antònia Raich, cap de Servei de Comunicació, Participació i Mecenatge d'Althaia, va comentar que per a ells Magnet és una via per obrir-se a la comunitat i va establir un paral·lelisme quant a posar l'infant al centre en el sentit que la voluntat de la fundació sanitària és situar el pacient en el centre.

Del Catà, Marta Codina, directora de l'institut, va dir que en el seu procés de canvi intern, que fa anys que va començar, es tenen en compte aspectes com la capacitat de resolució de problemes, l'esperit crític i el treball en grup. Va afegir que acceptar l'oferiment d'entrar al programa Magnet va ser com llançar-se a la piscina, alhora que es va mostrar encantada amb els primers resultats.

Rosa Giralt, sotsdirectora de la UPC de Manresa, explicava que per als estudis científico-tecnològics, mancats d'alumnes, en general, i de noies, en particular, poder connectar amb un institut també ha estat un oportunitat.

En el cas d'aquesta parella de fet, treballen en robòtica; per fer un petit museu al Catà assessorats pels responsables del Museu de Geologia de la UPC, i el tema del gènere mitjançant una taula rodona amb noies que fan tecnologia que donarà forma a una exposició de cara al 8 de març, coincidint amb el dia de les dones.

Palacín va apuntar que l'avantatge de programes com Magnet, que té una durada d'entre tres i quatre anys, és que responen a uns models teòrics dels quals es poden analitzar les dades per saber del cert que funcionen. En aquest cas, «nosaltres aportem el model» i les escoles, com a «expertes en aprenentatge», i les institucions de referència, amb l'excel·lència dels seus professionals, ho converteixen en una «col·laboració màgica».

De la Diputació va assistir a la presentació Alfredo Vega, diputat d'Educació, que va parlar de la renovació del compromís de la institució «per no deixar cap territori enrere». A la tarda, va presentar el catàleg de serveis d'Educació de la Diputació a regidors del Bages i Moianès (vegeu el text de sota).



Renovar-se o...

No van faltar a la presentació Dolors Collell, directora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, i Antoni Massegú, regidor d'Ensenyament. Collell va argumentar que «si està canviant el món que ens envolta, també ho han de fer les maneres d'ensenyar i d'aprendre». Magnet n'és un exemple. Massegú va insistir pel que fa a la importància d'obrir l'educació a nous models perquè els alumnes adquireixin noves competències en un món canviant. Un aplaudiment de tots els presents després de la foto de família va evidenciar les il·lusions dipositades en el programa.