Segons el dictamen, el consistori tenia l'obligació de desenvolupar el pla que incloïa el trasllat de PYMSA

L'advocat de PYMSA entén que el mapa sonor -amb diverses multes incloses- va ser la via que va trobar l'Ajuntament per fer marxar l'empresa de Valldaura, on els veïns fa 40 anys que ho reclamen a base d'instàncies. El seu darrer intent va ser una denúncia que ha portat la fiscalia a investigar l'empresa per un possible delicte contra la salut pública que segueix el seu curs als jutjats. La queixa principal dels veïns té a veure, més que amb el soroll, amb la salut, sobretot pel temor que els generava l'ús de creosota en el tractament de la fusta perquè està considerat un potencial agent cancerigen.

El 2010, el consistori va estar a punt d'aconseguir que l'empresa es traslladés, però no hi va haver acord quant a la indemnització. El 2015, semblava que PYMSA hauria de marxar perquè se li acabava el lloguer, però el va renovar.

Com ja va explicar Regió7, la inoperància del consistori per aconseguir el trasllat de l'empresa fora de la xarxa urbana té un protagonisme cabdal en la sentència. PYMSA ocupa el terrenys de Valldaura des del 1906 i des del 2009 aquests terrenys formen part del Pla de Millora Urbana Mossèn Vall. Un àmbit de 19.412 m2 on hi ha d'anar un centre escolar (l'escola Valldaura, que funciona en mòduls prefabricats d'ençà de la seva posada en marxa, ja fa onze anys), espais lliures i sòl d'aprofitament privat (8.153 m2), amb 120 pisos per hectàrea.

En onze anys, l'Ajuntament no ha desenvolupat el pla. «El Suprem el que diu és que ho havia de fer i obligar PYMSA a traslladar la seva activitat». El pla preveia per a l'empresa una indemnització d'1,7 milions d'euros.

La sentència, en definitiva, culpa l'Ajuntament de la situació generada al llarg de tots aquests anys i li diu que si vol qualificar la parcel·la perquè no s'hi faci el soroll que ara hi permet el mapa el que havia de fer era desenvolupar el pla urbanístic previst. Els veïns es podrien agafar a aquest fet per denunciar l'Ajuntament.