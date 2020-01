El Centre Cultural Xinès de Manresa suspèn les classes per precaució

Ni el Centre Cultural Xinès de Manresa, que té membres de moltes parts de la Xina, ni l'Associació Xinesa de la Catalunya Central, formada per ciutadans xinesos originaris d'una zona situada a més de tres hores en avió de la ciutat de Wuhan, no han tingut cap notícia que cap familiar seu hagi tingut problemes amb el coronavirus al seu lloc de residència a la Xina. Així ho van confirmar ahir responsables de les respectives entitats establertes a Manresa fa un parell d'anys.

Xiaobing Wang, cofundadora del Centre Cultural Xinès i resident a la capital del Bages des de fa més de deu anys, explicava que el que han fet els ciutadans xinesos, tant els que viuen al país asiàtic com els que resideixen fora, ha estat obeir fil per randa els consells enviats per les autoritats del seu país. Per exemple, en el cas dels que van viatjar-hi per celebrar l'Any Nou Xinès -que a Manresa va tenir la seva pròpia celebració diumenge passat- i que després han tornat cap a Europa. «El que fan és quedar-se a casa durant dues setmanes i no sortir per veure que tot va bé i que no tenen cap símptoma».

Quedar-se a casa de manera preventiva després d'un viatge a la Xina no ha estat l'únic que han fet. Wang afegia que al Centre Cultural Xinès de Manresa, on imparteixen classes a infants de famílies xineses que viuen a la ciutat per tal que no perdin les arrels -els ensenyen la llengua i cultura xineses- suspendran les classes a partir de dimarts vinent perquè el Govern xinès ha recomanat prescindir de les activitats que suposin reunir unes quantes persones, també per prevenció. «Ens han dit que és millor per no agafar cap virus perquè si estàs amb més gent és més fàcil propagar-lo».

Enviament d'ajuda



Quant a l'augment de la venda de mascaretes, Wang l'argumentava també per les recomanacions que els han arribat del seu govern, que ha demanat ajuda econòmica i material a tots els xinesos per fer front al coronavirus. «Xina està demanant ajuda a tot el món, i totes les associacions xineses d'Espanya i de fora estan fent donacions de diners o estan comprant material per enviar-lo allà».

La possibilitat que el coronavirus faci que la gent autòctona no vagi a negocis portats per xinesos -que en cas de Manresa són, sobretot, bars i basars- no preocupa gens Wang. «Tot està funcionant amb normalitat. Seguint el que diu el govern de Xina, el que fem tots en general és seguir unes normes d'higiene com rentar-nos molt les mans. Nosaltres hem passat aquests consells a tota la gent de l'associació. Els estem seguint i no tenim gens de por», assegurava.