El Col·legi d'Advocats aposta per la mediació amb una sessió informativa als jutjats

Arxiu particular

Protagonistes de la sessió de mediació Arxiu particular

La Comissió de Mediació del Col·legi d'Advocats de Manresa va organitzar recentment diversos actes en motiu del Dia Europeu de la Mediació, que va ser el passat 21 de gener. Al matí del proppassat dia 24, persones mediadores van informar sobre la mediació a la planta baixa dels jutjats de Manresa a totes aquelles persones que s'hi van adreçar.

Per altra banda, la presidenta de la comissió i una altra component van participar en una entrevista a l'Aula d'Economia i Empresa de la Fundació Universitària del Bages per parlar de mediació i de quins assumptes s'hi poden resoldre.

A la tarda, a la seu del Col·legi d'Advocats de Manresa van realitzar una jornada de formació continuada en mediació oberta a totes les persones col·legiades sobre comunicació no verbal i gestió de les emocions que va impartir Mercè Rosich, doctora en Psicologia. En aquest mateix acte es va presentar el vídeo elaborat pel Consell de l'Advocacia Catalana amb la col·laboració de tots els col·legis de l'advocacia de Catalunya per fer difusió de la mediació entre aquests professionals.

La presidenta de la comissió de mediació, Maria Assumpció Lleonart Sol, va recordar, en els actes que es van organitzar, que la Normativa de l'Advocacia Catalana obliga les advocades i els advocats a informar de mediació a la seva clientela perquè sàpiga que per resoldre els seus conflictes, a part de la via judicial, també existeix una via pacífica que resolt conflictes a través del pacte.

Cada dilluns i dimecres, de 4 a 7 de la tarda, el Col·legi d'Advocats té a la disposició de totes les persones interessades el Servei d'Orientació a la Mediació on les informaran i si ho desitgen tramitaran la sol·licitud de mediació.