Cs fa que la Generalitat hagi d'ampliar els recursos per a la gent gran a Manresa

Arxiu Particular

Representants de Ciutadans Arxiu Particular

Ciutadans ha aconseguit que el Govern de la Generalitat hagi d'ampliar els recursos públics destinats a millorar l'atenció a les persones grans a Manresa. En la sessió de la comissió de Treball, Afers socials i Família s'ha aprovat una proposta de resolució de la formació liberal en la qual s'inclouen diferents mesures per a millorar l'atenció als majors de 65 anys d'aquest municipi.



Durant la seva intervenció, la portaveu de Cs en la comissió, Noemí de la Calle ha recordat que a Manresa la taxa de població de persones majors de 65 anys és superior a la mitjana catalana. I ha explicat que la ciutat compta només amb 438 places de residència i centres de dia, la qual cosa es tradueix en 2,87 places per cada 100 persones, mentre que la mitjana a Catalunya és de 4,4 places per cada 100 habitants.

En concret la proposta de resolució aprovada preveu incrementar els recursos d'atenció a la dependència perquè en un termini de 4 anys Manresa se situï en la mitjana catalana quant als recursos d'atenció als majors. Entre altres qüestions està previst que s'iniciïn les actuacions per a la construcció de noves residències públiques, que s'augmentin les places públiques per a la tercera edat, els centres de dia i els habitatges tutelats o el número i quantitats de les Prestacions Econòmiques Vinculades. Finalment s'ha aprovat la realització d'un mapa complet sobre els recursos de l'atenció a la dependència a Manresa que permeti detectar les manques i planificar les mesures aprovades en el menor temps possible.

El regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa, Miguel Cerezo, que ha assistit a la comissió amb la coordinadora de l'agrupació local, Alícia Orive, ha afirmat que des del seu grup municipal "vetllarem i treballarem perquè es compleixin els acords i els manresans disposin dels mateixos recursos que la resta dels catalans".