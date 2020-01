Descarten que un home de 33 anys ingressat a Barcelona estigui afectat per la malaltia

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha descartat que l'home de 33 anys procedent de la zona de Wuhan ingressat a l'Hospital Clínic tingui el coronavirus detectat en aquesta ciutat xinesa, després que les proves de laboratori han donat negatiu.

L'home, que estava allotjat en un hotel de Barcelona i procedia de la zona de Wuhan, on van sorgir els primers casos, va tenir dilluns símptomes compatibles amb el nou virus i per això va ser traslladat ahir al Clínic, hospital de referència per a aquests casos i on va ser aïllat fins que els resultats de les proves van descartar que tingui el nou coronavirus.

L'estat d'aquesta persona no és greu i es va traslladar a l'Hospital Clínic perquè és en aquest centre on es fan les proves de laboratori a Catalunya que han de determinar si és positiu o negatiu del coronavirus.

Les sospites d'aquest pacient van sorgir perquè havia estat en els últims catorze dies a la zona de Wuhan, que es considera la zona zero del virus, i perquè té diversos dels seus símptomes, com tos, mal de coll, febre i sensació de manca de aire.



Evacuació d'europeus



La Comissió Europea va activar ahir el mecanisme de protecció civil de la UE a petició de França per mobilitzar dos avions que evacuaran ciutadans europeus de Wuhan. En un comunicat, l'Executiu comunitari ha explicat que qualsevol ciutadà de la UE que estigui actualment a la regió podrà sol·licitar la seva repatriació sense importar la seva nacionalitat a través d'aquest mecanisme, mitjançant el qual la UE pagarà una part dels costos del transport.