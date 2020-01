Junyent lliura a Puigdemont la memòria dels 125 anys de les Bases de Manresa

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha lliurat a Carles Puigdemont la miscel·lània dels 125 anys de les Bases de Manresa, editada per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i que recull la memòria de tots els actes, ponències i discursos que es van celebrar entre el 24 de març de 2017 i el 31 d'octubre del 2018.



Junyent va visitar ahir l'expresident de la Generalitat al Parlament Europeu, acompanyat del regidor manresà Toni Massegú, responsable d'Ensenyament, Universitats i Esports a l'Ajuntament de Manresa i portaveu del grup municipal de Junts per Manresa. En la trobada, que va tenir lloc a Brussel·les, també hi va ser present l'exconseller Toni Comín.





La cloenda de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa es va celebrar el passat 25 de novembre al Palau de la Generalitat.ja que es va haver d'anar posposant per l'aplicació del 155 i per la celebració d'eleccions. En la clausura de l'efemèride es va presentar la miscel·lània que ahir Junyent va lliurar a l'expresident català a l'exili, Carles Puigdemont.