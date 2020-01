L'enllumenat del parc del Castell encara no està a punt

El parc del Castell de Manresa hauria d'haver sortit de la tenebror l'estiu passat, quan van començar els treballs per instal·lar enllumenat elèctric en aquest espai verd al centre de la ciutat. En concret, la promesa era col·locar 34 punts de llum led als camins, esplanades i racons més foscos del parc. De moment, però, i tot i que l'Ajuntament assegura que «estarà a punt molt aviat», la instal·lació no s'ha pogut completar.

La il·luminació es farà amb leds de color taronja per evitar la contaminació lumínica, segons va informar el consistori quan va presentar el projecte, ja que es tracta d'un parc i no d'un nucli urbà. L'agost passat, ja s'havien soterrat els cables i col·locat els quadres de llum i els fonaments dels fanals i les pilones.

L'obra civil necessària per a la instal·lació elèctrica va començar el 7 de juny fruit de dos projectes guanyadors del pressupost participatiu de Manresa que van ser presentats, el 2017 i el 2018, per l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies. Llavors, a principis d'estiu, l'Ajuntament estava pendent dels terminis d'entrega dels fabricants de les lluminàries.

Posar enllumenat al parc de Puigterrà, conegut com a parc del Castell per la majoria de manresans, és una llarga reivindicació del barri, que considera que és un espai infrautilitzat i molt desconegut.

Per aquest motiu, l'entitat veïnal hi celebra cada any una festa amb la intenció de donar a conèixer l'espai i ajudar a revitalitzar-lo. També s'encarrega de fer-ho l'Agrupació Astronòmica, que hi té la seu.

Preguntat de nou per aquest diari, el consistori ha assegurat que queda pendent «un tema de connexió elèctrica» però que es preveu que estigui a punt «molt aviat». Un cop finalitzada la instal·lació de l'enllumenat, es presentarà públicament, segons han informat les mateixes fonts.

El pressupost per a la millora del parc del Castell és de 100.000 euros, provinents de dues partides de 50.000 euros cadascuna dels pressupostos participatius del 2017 i del 2018. Els projectes presentats per l'associació de veïns van quedar entre els més votats en les dues edicions i han de permetre, a banda de millorar l'enllumenat públic a tot el parc, condicionar i senyalitzar un circuit per fomentar l'exercici físic i fer-hi un itinerari adaptat.

La il·luminació es va adjudicar a l'empresa Elecnor SA.