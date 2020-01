Els llargs supervivents de càncer, eix de les Jornades d'Oncologia

L'atenció als llargs supervivents de càncer va ser l'eix central de les IV Jornades d'Oncologia a la Catalunya Central, que es van celebrar recentment a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Van ser organitzades per la Fundació Althaia, l'Institut Català de la Salut, el Centre Sanitari del Solsonès i el Servei Català de la Salut. Hi van assistir 150 professionals.

Per llarg supervivent s'entén el pacient que està lliure de la malaltia oncològica que ha tingut, que ja no rep tractament, i que fa més de 5 anys que va ser diagnosticat. Tot i així l'atenció a la seva salut continua, però l'oncòleg dona pas als professionals de primària, que són els que en fan un seguiment segons el pla definit per un equip multidisciplinari que treballa al territori i que s'anomena Grup de Llarg Supervivent.

A les jornades hi va intervenir el director del Pla d'Oncologia de Catalunya, Josep M. Borràs, que va posar en valor el model de la Catalunya Central perquè és innovador i pioner.

Durant l'acte també es van debatre temes com la incidència del càncer i supervivència, la qualitat de vida d'aquest tipus de pacients i també hi va haver una taula rodona amb associacions de pacients com Albada, ACC, l'Olivera, Ginkgo i Fènix.