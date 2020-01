Manresa viurà la Llum més femenina

La Festa de la Llum 2020 serà la més femenina que es recorda. Per primer cop tindrà com a administradora una entitat formada exclusivament per dones –DEIM, Dones Emprenedores Innovadores de Manresa–, que ha deixat la seva empremta en un programa de caràcter marcadament femení, amb la complicitat de les entitats.

La pregonera serà una dona, Carlota Riera Claret, degana de la facultat de Ciència de la Salut de Manresa (FUB); el Judici de la Llum tractarà aquesta vegada sobre les polítiques de discriminació positiva, amb la participació d'alumnes de quart d'ESO de La Salle, l'Ave Maria i l'institut Cal Gravat; i les administradores organitzen l'acte «Llum, nom de dona», en què les convidades explicaran les seves experiències i activitats professionals.

Hi participaran la ninotaire Pilarín Bayés de Luna, la investigadora Mercè Boada Rovira, l'artista Lourdes Fisa Saladrigas, la cuinera Ada Parellada Garrell i la futbolista Laura Ràfols Parellada. L'acte serà conduït per la periodista Anna Vilajosana Garcia.

La programació de la festa acabarà el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb la Transèquia.

El programa de la festa va ser presentat ahir per la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa , Anna Crespo; la presidenta de l'associació Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM), Roser Soler; i la representant de l'Associació Misteriosa Llum, Laia Muns, així com l'artista Lourdes Fisa i Carles Caballero, representant de BBVA, un dels patrocinadors.



Canvi de format

Entre les novetats que es van destacar en l'acte de presentació hi ha el canvi de format de l'acte de La Concòrdia, que tindrà la participació de l'entitat La Crica amb un espectacle de teles.

El dijous 20 de febrer, a la plaça Infants, tindrà lloc l'arribada de la Llum i l'Aigua al monument de la Llum. Després de l'espectacle El Misteri de la Llum, a les 8 del vespre a l'església del Carme, començarà l'acció teatral des de la porta de l'església del Carme fins a la plaça Europa i posteriorment a la plaça Infants.

Una novetat important és que Jardins de Llum, l'itinerari d'art, llum i aigua, fins ara se celebrava el dia 20 al vespre, i aquest any amplia els horaris també als dies 21 i 22 de febrer, en què es podran visitar algunes de les seves instal·lacions artístiques.

Dos actes posaran l'accent solidari a la festa: el concert d'Ayawascat, DJ Alex León i Quinto Carajillo, que tindrà lloc a El Sielu el dia 14 de febrer; i la representació de Giselle a la Sala Gran del teatre Kursaal, que tindrà lloc dissabte 22 de febrer. Ambdues activitats seran en benefici de la Fundació Althaia per a la millora de l'atenció als infants i joves.

La memòria històrica i les conseqüències de les guerres, totalitarismes i conflictes, tant en el passat com en l'època actual, seran la base de les exposicions «Camps: camins de pau» i «Rostres de la Mediterrània».