Xinesos i viatgers esgoten les màscares en farmàcies de Manresa pel coronavirus

«Aquesta setmana va venir una noia xinesa a comprar-ne. En volia unes quantes, però les que li vam portar no eren suficientment protectores contra les partícules i els virus. Li vam dir que es podien demanar, però ho vam mirar i s'han esgotat». Aquesta narració transmesa, ahir, per una professional de la farmàcia Ros, al passeig de Pere IIII de Manresa, es va repetir, amb variacions, en altres farmàcies de la ciutat amb què va contactar aquest diari. Moltes van comentar que els seus proveïdors havien esgotat les existències. El motiu és el coronavirus de Wuhan, a la Xina. Els clients que n'han anat a comprar són, o bé ciutadans xinesos, o bé persones que han de viatjar.

Regió7 va parlar amb una dotzena de farmàcies de Manresa i amb cinc de les sis que hi ha a Berga. En el primer cas, una bona part havien notat una demanda molt més alta del que és habitual de caretes, per bé que també hi havia alguna farmàcia on no havia arribat l'ona expansiva. A Berga, tres no havien detectat cap augment en la venda de mascaretes; a una hi havia anat un client xinès que en va comprar dos paquets, i a una altra, un autòcton que en volia tenir a a casa seva per prevenció.

Com esmentàvem, també a la capital del Bages hi ha algun establiment on no s'ha notat l'efecte coronavirus. A la farmàcia Esteve de la Plana de l'Om deien que «no n'hem venut i ningú no ha vingut a preguntar». A la farmàcia R. Arroyo, de la Via de Sant Ignasi, i a la Solé, de la plaça Major, tampoc. Els darrers feien notar que les que tenen en estoc són homologades, còniques i d'un sol ús per prevenir la pols i les partícules tòxiques, però amb baixa resistència a la respiració.

La feinada de trobar-ne



Eren l'excepció, perquè els altres establiments havien detectat un increment de la demanda gens habitual. Per exemple, a la farmàcia Planas, del carrer d'Àngel Guimerà, on «ens n'estan demanant però no en tenim perquè ja en teníem poques» i «el majorista ha dit que no n'hi ha». Es referien a les màscares més protectores. De les menys protectores, deien que «ens n'arribaran tres o quatre capsetes, però ja n'hi ha alguna de venuda» a l'avançada. Remarcaven que trobar-ne havia estat una feinada, a base d'anar trucant als laboratoris que en fabriquen.

A la farmàcia Bonsfills, del carrer de Balmes, els n'havien anat a comprar dues persones xineses i les que els quedaven eren de les més senzilles, les planes i que s'aguanten amb una goma a cada orella. Tot i no ser les més protectores, segur que també les esgotaran. La farmacèutica Laia Vilarrasa comentava que «al Col·legi de Farmacèutics de Catalunya ens han dit que hi ha problemes de subministrament en general» i que, per al coronavirus, les més autofiltrants i recomanades són els models FFP2 i FFP3, que són les que havien venut abans-d'ahir. FFP significa Filtering Facepiece.

A la famàcia Sant Maurici, al carrer amb el mateix nom, les havien esgotat i els tres proveïdors que tenen no els en poden servir més, tant de les d'un sol ús com de les més grosses, que apuntaven que són les que solen comprar els pintors i persones que treballen amb gasos. Les que tenien se les havien quedat tres clients de nacionalitat catalana que havien de marxar de viatge. A la farmàcia Buxó del passeig de Pere III, tampoc no els en quedaven. La professional que va atendre aquest diari comentava que el gener, de mitjana, en venen una o dues com a màxim i que aquest mes n'han venut 50. Sobretot, a xinesos.

La titular d'una farmàcia que va preferir no ser citada també comentava que n'estan venent, sobretot, a persones que marxen de vacances o per feina.

A la farmàcia Assumpta Oltra, a la Muralla del Carme, la seva titular informava que hi han anat diverses persones a comprar-ne, xineses però també gent que viatja. «Me'n demanaven 50 de la mateixa marca, però s'han esgotat».

La grip A en la memòria



Miquel Àngel Oltra, de la farmàcia-ortopèdia de la carretera de Santpedor, anotava que «un client me n'ha demanat perquè el seu fill marxa a Rússia» però que el proveïdor no en té. Són «màscares d'alt risc, amb dues capes». Feia memòria que l'última vegada que va saltar l'alarma com està succeint ara amb les caretes va ser amb la grip A. «Mai no havíem venut tants líquids antisèptics!»

També han rebut més demanda els responsables de la farmàcia Cucurull-Anguera, al passeig de Pere III. «Hem tingut dos o tres casos per enviar a la Xina. Estan esgotades», confirmaven.