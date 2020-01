Les agressions sexuals a Manresa fan pujar la demanda dels cursos de defensa personal

El judici de 'La Manada de Manresa' i les tres violacions, dues d'elles múltiples, que han transcendit en els darrers mesos a la ciutat, han comportat un increment de la demanda dels cursos de defensa personal a la capital del Bages. Des de l'escola d'arts marcials Mugendo, el seu director tècnic, Víctor Font, explica que s'han anat produint "pics". Coincidint amb l'inici del judici a Barcelona i la presumpta agressió, dies més tard, d'una jove al barri de les Escodines, hi va haver una primera onada de peticions. Al desembre, quan van transcendir dos casos en una setmana, la situació es va repetir.

En aquests cursos es donen "tècniques bàsiques" per protegir-se davant d'un atac. Les participants reconeixen que els "ajuda" a sentir-se més segures, però que són "massa coneixements" per limitar-ho a una sola sessió.

Segons Font, però, el problema recau en el fet que les dones busquen "solucions miracle". "La gent està interessada a fer un curs, però no en l'aprenentatge continuat", explica. Això obliga a concentrar molts coneixements en poc temps. Els curs de defensa personal és, segons el director tècnic, la primera ajuda, però "cal més". "Els nervis influeixen i per no oblidar les tècniques és imprescindible entrenar-les", afegeix.

Davant la demanda de cursos, Font ha optat per oferir-ne de gratuïts. Ho fa per "sensibilitat" i perquè creu que "és bàsic que les dones puguin sortir al carrer tranquil·les. Totes n'haurien de fer". A parer seu, la defensa personal hauria de ser "obligatòria" ja a les escoles "si es vol combatre el mal d'arrel i no quan ja ha passat".

De tècniques a la lògica



Un curs de defensa personal busca proporcionar coneixements per combatre l'atac, però també apel·la a la lògica. "La defensa personal comença amb canviar de carrer si no estàs tranquil·la" o "no permetre que un desconegut t'agafi del braç en una discoteca", explica Font a les seves alumnes abans de l'inici. També els hi ofereix eines per evitar situacions difícils, que van des de poder-te deixar anar d'algú que t'agafa del braç a treure-te'l de damunt quan ets a terra.

«El trobo necessari»



La Núria Fígols ha realitzat ja dos cursos de defensa personal, el darrer aquest mes de gener a Manresa. "Després de violacions o coses així et pots sentir intimidat i insegur al carrer, jo visc a Manresa i em sento insegura després de l'ocorregut", reconeix la jove. Explica que fent-lo se sent "més segura", però que té clar que són tècniques que cal "memoritzar bé" i per tant "practicar-ho perquè si no, amb els nervis, segur que et quedes bloquejada".

La Irene Martí, en canvi, explica que ella ha viscut els fets ocorreguts a Manresa una mica "des de la inconsciència". "Són històries que, com que no les veus, les vius des de la distància", afegeix. Fer el curs, però, diu que l'ha fet adonar-se'n "de la pressió que pot ser trobar-te en una situació així i quines eines puc fer servir per a combatre-la". Com Fígols, creu que amb una sola sessió és "impossible recordar-ho tot". "Caldria entrenar-ho bé per assimilar les coses i poder respondre", opina.