Anna Rotllan, impulsora de la Francophonie a Manresa, i el CAE, premis Séquia 2020

La catedràtica de francès de l'Institut Lluís de Peguera, copresidenta de l'Associació de Professors de Francès de Catalunya, chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques i impulsora de la festa de la Francophonie a Manresa, Anna Rotllan Verdaguer, i l'associació CAE, formació i serveis socioculturals, són els guanyadors, individual, i col·lectiu, de la quarta edició dels Premis Séquia, un guardó impulsat per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa per reconèixer persones i institucions que treballen amb actitud positiva i constructiva en benefici del progrés de la societat manresana i que són continuadors de l'esperit dels impulsors de la Séquia.

El lliurament del premi, una escultura de l'artista manresà Ramon Oms, es farà el proper 25 de febrer, a les sis de la tarda, al Museu de la Tècnica de Manresa. També se'ls convidarà a signar el llibre d'honor del guardó. L'acte forma part del programa de la Festa de la Llum.



Els mèrits dels guardonats

El jurat d'aquesta quarta edició ha decidit lliurar el premi en la categoria individual a Anna Rotllan per la tenacitat i constància en l'impuls de la festa de la Francophonie a Manresa des de fa 20 anys, per l'amplitud d'horitzons i l'actitud emprenedora que l0ha dut a fer créixer la festa amb propostes ambicioses i contribuint a dinamitzar culturalment la ciutat i a projectar-ne el nom a nivell internacional i per la seva visió comunitària en la defensa del batxillerat nocturn com una eina de promoció personal i de segona oportunitat acadèmica per a persones que, d'altra manera, haurien abandonat el sistema educatiu.

El premi en la categoria col·lectiva ha estat per a l'associació CAE, formació i serveis socioculturals, que gestiona una escola d'educadors en el lleure que és referent a tota la Catalunya Central i que ha ofert de manera sistemàtica i continuada un espai de formació per a les persones que estan al capdavant del teixit associatiu de la ciutat. El CAE ha contribuït també a la promoció d'alternatives d'oci no consumista per a joves i ha impulsat la professionalització i el prestigi de perfils vinculats a l'educació en el lleure que, en el passat, treballaven des de la precarietat laboral.

Segons el jurat del premi, els valors que connecten l'activitat i els objectius del CAE amb l'esperit dels manresans del segle XIV són l'actitud proactiva i la capacitat de sumar esforços de voluntariat i professionals per contribuir al progrés social de la ciutat, especialment en l'àmbit sociocultural i d'integració social. També el compromís amb la ciutat i la seva gent, especialment infants i joves, i una actitud positiva enfocada a la recerca de solucions i a la cooperació tant amb la resta del teixit associatiu com amb la comunitat educativa o les administracions. Un altre dels valors que els fa mereixedors del premi és l'emprenedoria a l'hora d'impulsar iniciatives de millora del prestigi de l'educació en el lleure i de dignificació de les condicions laborals de les persones que hi treballen. Finalment, el jurat també ha valorat la visió estratègica del CAE en el disseny de projetes d'intervenció sociocultural que combina l'arrelament al territori i la projecció de la ciutat tant al conjunt del país com en l'entorn internacional.

El jurat del Premi Séquia 2020 ha estat integrat per Anna Crespo, en representació de l'Ajuntament de Manresa; Montserrat Casanovas, en representació de l'Associació la Misteriosa Llum; Mireia Tulleuda, en representació de DEIM, Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa, entitat administradora de la Festa de la Llum 2020; Laia Muns, en representació de la Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Séquia; i Àngels Fusté, en representació de la Fundació Universitària del Bages.

En les edicions anteriors, els premis s'han lliurat a Pere Garcia (a títol pòstum), a la Cooperativa Mengem Bages (2017); al metge i investigador Pere-Joan Cardona i a la Coral Infantil de les Escodines (2018); i a Sebastià Catllà i a la Comunitat de Sant'Egidio (2019).